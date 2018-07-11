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Суд продлил арест главреда «РИА Новости Украина» до 13 сентября
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Суд продлил арест главреда «РИА Новости Украина» до 13 сентября 

ТАСС 11 июля 2018
ТАСС, 11 июля. Суд в Херсоне продлил до 13 сентября арест главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
ТАСС: последние новости
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