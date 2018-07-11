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В Госдуме ответили на слова эстонского полковника
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В Госдуме ответили на слова эстонского полковника о «победе» над Россией 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: CC BY 2.0 / NATO / Exercise SIIL
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал RT заявление командующего по спецоперациям Сил обороны Эстонии полоковника Рихо Юхтеги о победе над российской армией.
Ранее полковник Юхтеги в интервью Politico заявил, что в случае агрессии против Эстонии российские солдаты если и смогут дойти до Таллина за два дня, то умрут в эстонской столице. Он добавил, что для этого понадобятся усилия не только военных, но и мирных жителей.
Затулин, в свою очередь, заявил о том, что после распада Совесткого Союза представители прибалтийских государств из-за проводимой им политики имеют основания бояться реакции со стороны России, но приписывают российской стороне намерения, которых у нее нет.
"Что касается их выдающихся военных талантов, которые помогут им "уничтожить и разгромить", то я бы хотел получить ссылку хоть на какой-то исторический факт, когда они бы проявили эти свои воинские дарования", — отметил Затулин.
Он также добавил, что по его мнению, у Эстонии нет ресурсов, необходимых для противостояния России.
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