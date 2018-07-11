В Госдуме ответили на слова эстонского полковника о «победе» над Россией

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал RT заявление командующего по спецоперациям Сил обороны Эстонии полоковника Рихо Юхтеги о победе над российской армией. Ранее полковник Юхтеги в интервью Politico заявил, что в случае агрессии против Эстонии российские солдаты если и смогут дойти до Таллина за два дня, то умрут в эстонской столице. Он добавил, что для этого понадобятся усилия не только военных, но и мирных жителей. Затулин, в свою очередь, заявил о том, что после распада Совесткого Союза представители прибалтийских государств из-за проводимой им политики имеют основания бояться реакции со стороны России , но приписывают российской стороне намерения, которых у нее нет. "Что касается их выдающихся военных талантов, которые помогут им "уничтожить и разгромить", то я бы хотел получить ссылку хоть на какой-то исторический факт, когда они бы проявили эти свои воинские дарования", — отметил Затулин. Он также добавил, что по его мнению, у Эстонии нет ресурсов, необходимых для противостояния России.