В Совфеде назвали заявления НАТО о России лицемерием

Заявление НАТО о том, что в отношениях с РФ альянс сохранит прежний подход, включающий, в том числе сохранение открытости к диалогу с Россией, является "лицемерием", заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
В Брюсселе проходит двухдневный саммит НАТО. Представитель МИД Франции заявил, что НАТО подтвердит принятый в 2016 году в Варшаве подход, сочетающий гибкую оборонительную военную позицию и сохранение открытости к диалогу с Россией.
"Это ничто другое, как лицемерие. Россия много раз предлагала НАТО вернуться к совместным форматам взаимодействия, существовавшим ранее. Мы предлагали и предлагаем НАТО обсудить ряд важных вопросов, в том числе сокращение в Европе обычных и стратегических ядерных вооружений. Однако в ответ мы получаем лишь усиление присутствия НАТО в восточной Европе, у наших границ, при том, что все последние 30 лет Россия не увеличивала свои вооружения и не усиливала своего присутствия у границ со странами НАТО", — заявил Кондратьев.
По его словам, такой подход напоминает обстановку 1941 года, когда гитлеровская Германия, готовя удар по СССР, делала при этом прямо противоположные заявления.
"О нападении сейчас речь не идет, но параллели явно присутствуют", — сказал сенатор.