В Совфеде назвали заявления НАТО о России лицемерием

В Совфеде назвали заявления НАТО об отношениях с Россией лицемерием

Фото: предоставлено правительством Испании / Фернандо Кальво

Заявление НАТО о том, что в отношениях с РФ альянс сохранит прежний подход, включающий, в том числе сохранение открытости к диалогу с Россией, является "лицемерием", заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев Брюсселе проходит двухдневный саммит НАТО. Представитель МИД Франции заявил, что НАТО подтвердит принятый в 2016 году в Варшаве подход, сочетающий гибкую оборонительную военную позицию и сохранение открытости к диалогу с Россией. "Это ничто другое, как лицемерие. Россия много раз предлагала НАТО вернуться к совместным форматам взаимодействия, существовавшим ранее. Мы предлагали и предлагаем НАТО обсудить ряд важных вопросов, в том числе сокращение в Европе обычных и стратегических ядерных вооружений. Однако в ответ мы получаем лишь усиление присутствия НАТО в восточной Европе, у наших границ, при том, что все последние 30 лет Россия не увеличивала свои вооружения и не усиливала своего присутствия у границ со странами НАТО", — заявил Кондратьев. По его словам, такой подход напоминает обстановку 1941 года, когда гитлеровская Германия , готовя удар по СССР, делала при этом прямо противоположные заявления. "О нападении сейчас речь не идет, но параллели явно присутствуют", — сказал сенатор.