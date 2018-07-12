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МГИК утвердил 209 «дачных» избирательных участков для голосования на выборах мэра
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МГИК утвердил 209 «дачных» избирательных участков для голосования на выборах мэра 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Москва24
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила перечень 209 избирательных участков, которые будут образованы за пределами территории города Москвы для голосования на выборах мэра. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Всего рабочей группой МГИК по образованию избирательных участков за пределами Москвы было предложено 209 точек. Такое решение рабочая группа приняла единодушно. В итоге данным проектом предлагается установить нумерацию и определить территориальные избирательные комиссии, которые будут являться вышестоящими избирательными комиссиями по отношению к этим участковым. Предлагается в Московской области образовать 183 таких избирательных участка, в Калужской области — 16, во Владимирской и Тульской областях — по пять избирательных участков», — сказал член МГИК Дмитрий Реут.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.
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