МГИК утвердил 209 «дачных» избирательных участков для голосования на выборах мэра 

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила перечень 209 избирательных участков, которые будут образованы за пределами территории города Москвы для голосования на выборах мэра. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Всего рабочей группой МГИК по образованию избирательных участков за пределами Москвы было предложено 209 точек. Такое решение рабочая группа приняла единодушно. В итоге данным проектом предлагается установить нумерацию и определить территориальные избирательные комиссии, которые будут являться вышестоящими избирательными комиссиями по отношению к этим участковым. Предлагается в Московской области образовать 183 таких избирательных участка, в Калужской области — 16, во Владимирской и Тульской областях — по пять избирательных участков», — сказал член МГИК Дмитрий Реут.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.