МГИК утвердил 209 «дачных» избирательных участков для голосования на выборах мэра 

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В.Путин продлил продовольственное эмбарго до 31 декабря 2019 г.

Госдума отклонила законопроект о гендерном равенстве

Законопроект об упрощенном порядке приема граждан Украины в гражданство России внесен в Госдуму