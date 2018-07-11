Ещё
Трамп ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп ответил на вопрос о принадлежности Крыма 

Деловая газета «Взгляд» 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится ситуация вокруг Крыма, и назвал ее промашкой предыдущего американского лидера Барака Обамы.
Так он ответил на вопрос о принадлежности Крыма, передает РИА «Новости».
8 июля спецпредставитель главы Белого дома по Украине Курт Волкер заявил, что США не собираются признавать Крым частью России. При этом в июне американский президент Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможности признания Крыма российским сказал: «Посмотрим».
Позже политологи раскрыли выгоду США от непризнания Крыма российским.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о прекращении подготовки визита Лаврова в Грецию Посвященное встрече Путина и Трампа пиво стало популярным в Хельсинки МИД пообещал ответные меры Греции «в свое время»
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал89
Крымский мост разоряет Украину318
Россиянин избил дипломата в самолете131
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс67
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека15
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение