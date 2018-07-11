Трамп ответил на вопрос о принадлежности Крыма 

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится ситуация вокруг Крыма, и назвал ее промашкой предыдущего американского лидера Барака Обамы.
Так он ответил на вопрос о принадлежности Крыма, передает РИА «Новости».
8 июля спецпредставитель главы Белого дома по Украине Курт Волкер заявил, что США не собираются признавать Крым частью России. При этом в июне американский президент Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможности признания Крыма российским сказал: «Посмотрим».
Позже политологи раскрыли выгоду США от непризнания Крыма российским.