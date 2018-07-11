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Литва предоставила убежище российскому журналисту
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Литва предоставила убежище журналисту из России 

ТАСС 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Просьба журналиста из России Евгения Титова о предоставлении убежища в Литве после повторного рассмотрения удовлетворена. Об этом сообщила в среду журналистам директор департамента миграции республики Эвелина Гудзинскайте.
"Принято положительное решение о предоставлении убежища", — сказала она. Титов, по словам Гудзинскайте, получил статус беженца.
В 2017 году департамент отказал просителю в убежище, установив, что утверждения россиянина о возможном преследовании на родине за его профессиональную деятельность "не нашли объективного подтверждения". Титов обратился в суд.
Вильнюсский окружной административный суд поддержал позицию департамента миграции. Главный административный суд Литвы, рассмотрев повторную заявку журналиста, постановил, что "отрицательное решение о предоставлении убежища принято без всестороннего учета указанных заявителем обстоятельств". В свою очередь МИД Литвы указал департаменту миграции, что разделяет опасения просителя.
Как пояснила Гудзинскайте, в повторном ходатайстве Титова "указаны дополнительные обстоятельства", предопределившие положительный вердикт.
Титов прибыл в Литву из Краснодара в конце 2016 года. Он утверждал, что опасался оставаться в России, поскольку якобы столкнулся с давлением со стороны силовых структур за свою журналистскую деятельность.
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