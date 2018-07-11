Литва предоставила убежище российскому журналисту

Литва предоставила убежище журналисту из России

Просьба журналиста из России Евгения Титова о предоставлении убежища в Литве после повторного рассмотрения удовлетворена. Об этом сообщила в среду журналистам директор департамента миграции республики Эвелина Гудзинскайте.

"Принято положительное решение о предоставлении убежища", — сказала она. Титов, по словам Гудзинскайте, получил статус беженца.

В 2017 году департамент отказал просителю в убежище, установив, что утверждения россиянина о возможном преследовании на родине за его профессиональную деятельность "не нашли объективного подтверждения". Титов обратился в суд.

Вильнюсский окружной административный суд поддержал позицию департамента миграции. Главный административный суд Литвы, рассмотрев повторную заявку журналиста, постановил, что "отрицательное решение о предоставлении убежища принято без всестороннего учета указанных заявителем обстоятельств". В свою очередь МИД Литвы указал департаменту миграции, что разделяет опасения просителя.

Как пояснила Гудзинскайте, в повторном ходатайстве Титова "указаны дополнительные обстоятельства", предопределившие положительный вердикт.