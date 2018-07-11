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Совфед планирует контакты с американскими сенаторами в ближайшее время
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Совфед планирует контакты с американскими сенаторами в ближайшее время 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Члены Совета Федерации планируют контакты с американскими коллегами в ближайшее время, заявил в среду глава международного комитета СФ Константин Косачев.
Ранее Москву посетила делегация американских парламентариев.
"У нас определенные контакты с сенатом США запланированы на ближайшие недели или месяцы", — сказал Косачев.
Сенатор не стал конкретизировать возможные детали встречи.
Косачев также сообщил, что в ходе встречи с американскими конгрессменами обсуждался вопрос межпарламентского сотрудничества.
"Мы в ходе беседы (с американскими парламентариями) попросили коллег передать будущему составу сенатского комитета по международным делам, который будет сформирован или переформатирован по итогам ноябрьских выборов (промежуточных выборов в сенат и палату общин — ред.), нашу сохраняющуюся готовность к диалогу по линии комитетов по международным делам", — отметил сенатор.
По его мнению, они могли бы проходить в формате совместных заседаний комитетов. Подобная практика успешно реализуется по линии межпарламентского сотрудничества с Сенатом Франции.
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