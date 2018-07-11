Генсек НАТО не нашел причин для изоляции России

"Мы не признаем аннексию Крыма , мы не признаем [российскую] пропаганду, действия в киберпространстве, вмешательство в выборы, мы видели инцидент в Солсбери. Но я не считаю это аргументами для изоляции России, — отметил Столтенберг на полях саммита НАТО в Брюсселе . — Россия — это наш сосед, Россия никуда не денется, и нам нужен диалог с Россией".

Генсек альянса также заявил, что от российской стороны в настоящее не исходит угроза в отношении какой-либо страны, входящей в организацию. «Мы не видим никакой неминуемой угрозы в отношении какого-либо члена альянса», — подчеркнул Столтенберг.