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Генсек НАТО не нашел причин для изоляции России
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Генсек НАТО не нашел причин для изоляции России 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает расхождение с позицией Москвы по различным вопросам веской причиной для изоляции РФ.
"Мы не признаем аннексию Крыма, мы не признаем [российскую] пропаганду, действия в киберпространстве, вмешательство в выборы, мы видели инцидент в Солсбери. Но я не считаю это аргументами для изоляции России, — отметил Столтенберг на полях саммита НАТО в Брюсселе. — Россия — это наш сосед, Россия никуда не денется, и нам нужен диалог с Россией".
Генсек альянса также заявил, что от российской стороны в настоящее не исходит угроза в отношении какой-либо страны, входящей в организацию. «Мы не видим никакой неминуемой угрозы в отношении какого-либо члена альянса», — подчеркнул Столтенберг.
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