Ещё
Путин встретится с Аббасом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин встретится с Махмудом Аббасом 14 июля 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Палестинский лидер Махмуд Аббас в ходе визита в РФ намерен 14 июля встретиться с Путиным, лидеры обсудят двусторонние отношения, сообщил РИА Новости палестинский посол в РФ Абдельхафиз Нофаль.
"Президент Аббас проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 14 июля, чтобы обсудить двусторонние отношения и развитие ситуации на Ближнем Востоке", — заявил посол.
Ранее сообщалось, что Аббас приедет в Москву 13 июля на встречу с президентом России Владимиром Путиным и на финал чемпионата мира по футболу.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин 11 июля встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На встрече будет обсуждаться двустороннее сотрудничество, палестино-израильское урегулирование и ситуация в Сирии.
Последние новости
Мару Багдасарян предложили лишить гражданства Почему стоит болеть за Англию Медсестра убивала смертельных пациентов заранее
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дума отказалась уравнять мужчин и женщин64
Греция объяснила высылку российских дипломатов30
Американка расплатилась сексом с автослесарем и погибла17
Раскрыты планы Запада по войне в Крыму257
Дело грузинского пастуха получило новый поворот58
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Другое
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
01:00
Дума отказалась уравнять мужчин и женщин
Политика
02:43
Пугачева назвала Галкина «старичком»
Шоу-бизнес
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
04:37
Известный блогер погиб по дороге на ЧМ-2018
Происшествия
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение