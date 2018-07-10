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Умер внук Леонида Брежнева
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Умер внук Леонида Брежнева 

Рамблер 25 минут назад
Фото: страница в Facebook
В Крыму в возрасте 57 лет скончался внук Леонида Брежнева, политик Андрей Брежнев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу крымского отделения партии «Родина».
Андрей Брежнев выдвигал свою кандидатуру на должности губернатора Свердловской области в 1999 году, вице-мэра Москвы в том же году, губернатора Тульской области в 2001 году.
С 2004 по 2014 годы входил в состав КПРФ, с 2014 по 2016 годы был первым секретарём центрального комитета «Коммунистической партии социальной справедливости» (ЦК КПСС), а с 2016 года являлся членом партии «Родина».
Отец Андрея Брежневв — Юрий Брежнев (1933—2013) — первый заместитель министра внешней торговли СССР, сын генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.
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