Любимов обсудил с полпредом президента цифровую трансформацию региона 

10 июля состоялась встреча между губернатором Николаем Любимовым и полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым, сообщает пресс-служба облправительства. Стороны обсудили меры по реализации стратегических инициатив главы государства, принятые в Рязанской области, и основные показатели социально-экономического развития региона.
Кроме того, на встрече шла речь и о цифровой трансформации Рязанской области, внедрении принципов «бережливого производства» во все сферы деятельности, переходе к проектному управлению.