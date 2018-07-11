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Любимов обсудил с полпредом президента цифровую трансформацию региона
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Любимов обсудил с полпредом президента цифровую трансформацию региона 

АиФ Рязань 3 часа назад
Фото: АиФ Рязань
10 июля состоялась встреча между губернатором Николаем Любимовым и полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым, сообщает пресс-служба облправительства. Стороны обсудили меры по реализации стратегических инициатив главы государства, принятые в Рязанской области, и основные показатели социально-экономического развития региона.
Кроме того, на встрече шла речь и о цифровой трансформации Рязанской области, внедрении принципов «бережливого производства» во все сферы деятельности, переходе к проектному управлению.
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