«Встреча с Путиным может быть проще других». Трамп начал европейское турне

И наконец, в понедельник в Хельсинки запланирована его встреча с Владимиром Путиным . Причем, последний пункт программы поездки Трамп расценивает как самый легкий:

«У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин. Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них. Кто знает, кто знает?»

С американским президентом сложно поспорить, так как саммит НАТО будет касаться в первую очередь финансирования, а во вторых, наверняка, вопросов, по которым у американского президента нет взаимопонимания с европейцами — участия в операции в Афганистане и санкций против Ирана

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала « Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что в Европе ждут визита Трампа с опаской:

— Можно ли говорить о своего рода кризисе в НАТО? Может ли в Брюсселе сложиться ситуация, которую все видели во время встречи «Большой семерки», когда многие говорили, что она перешла в формат «шесть плюс один».

— То, что тяжелая атмосфера царит, и отношения между двумя берегами Атлантики очень обострились — это очевидно. И, конечно, все ждут с ужасом некоторым этого саммита НАТО. Я думаю, что стоит ожидать совсем нерешительных заявлений. Продолжится давление на Европу, такое психологическое давление, моральное давление. И сама Европа расколота, потому что есть ряд стран, которые выполняют этот норматив: Великобритания, Польша, Эстония. И они тоже вместе с Трампом очень критически отзываются о Германии, Франции, Италии, которые этого не делают, поэтому дискуссии продолжатся. Другое дело, что в той атмосфере внутри НАТО, которая создалась для немцев, скажем, это уже вопрос принципа, что вообще-то, мы «за», но не в такой форме и не под давлением.

— Почему Трамп сказал, что встретиться с Путиным для него будет проще, чем с Мэй 13 июля, учитывая, что Великобритания вообще ближайший союзник Америки. Понятно, что эта страна сейчас находится на грани серьезного кризиса политического, но все же это ее внутренние проблемы, они никак не связаны с отношениями между британцами и американцами.

— Не знаю, почему именно Терезу Мэй он выделил. В принципе, в Европе у него доброжелателей мало. Уже многие отметили, что у Трампа отношения с противниками складываются проще и эффективнее, чем с союзниками. Задача Трампа — это изменить устоявшиеся форматы отношений. Прежде всего, с теми странами, которые являются партнерами. Устоявшихся отношений с Россией или с Северной Кореей нет просто. Отсюда все эти торговые войны и прочее. А это, прежде всего, удар по тем, кто считается партнерами, даже союзниками. НАТО здесь не главное направление. Но ведь и НАТО он сводит тоже к экономической проблематике: вы давайте, деньги платите, тогда все остальное будем смотреть. Всегда НАТО и трансатлантические отношения воспринимались, прежде всего, как вопрос безопасности. А Трамп перевел это в вопрос экономики.

— Ну, а будут европейцы-то платить? Пойдут они на его требования?

— Нет, если они до сих пор не пошли, это же не первый раз звучит. В 2011 году впервые было четко сказано американской стороной, что так не пойдет. Европейцы говорят, да, но вот постепенно, не сейчас. Германия стремится к выполнению этого норматива к 2024 году. То есть европейцы всячески изворачиваются от того, чтобы брать на себя обязательства по резкому повышению расходов. И ведь, на самом деле, немецкая сторона об этом говорила, что, если уж так, то давайте посмотрим, а на что это все пойдет — предоставьте ваш бизнес-план. А поскольку признанной всеми угрозы, в общем, сейчас нет, а те, которые объявляются, скажем, Россия, далеко не всеми членами альянса считаются таковыми. Вот тут все и упирается в то, что, если уж платить, то давайте решим, на что. А на что, никто понять не может.

Украины Ожидается, что в ходе саммита НАТО прозвучит официальное приглашение о начале переговоров по вступлению в союз Республики Северная Македония. Кроме того, значимой частью форума станет обсуждение «региональных вызовов» с участием президентов Грузии Петра Порошенко и Георги Маргелашвили. На саммите также будет присутствовать армянская делегация во главе с Николом Пашиняном.