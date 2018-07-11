Дума отказалась уравнять мужчин и женщин

Госдума отклонила законопроект о гендерном равенстве

Депутаты Госдумы в ходе заседания отклонили принятый в первом чтении в 2003 г. законопроект о государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин, равных возможностей для их реализации.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в 2003 г. депутатами и сенаторами, среди которых был нынешний председатель Госдумы Вячеслав Володин

Как отметил В. Володин, необходимо разработать новую версию законопроекта, сосредоточившись на защите трудовых прав женщин.

«15 лет назад, когда мы вносили законопроект «О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации», была одна ситуация. Сегодня она изменилась. Необходимо учитывать эти изменения и то, что многие вопросы, которые мы тогда предлагали, уже решены», — сказал В. Володин журналистам.

При этом спикер ГД убежден, что вопросы отстаивания трудовых прав женщин по-прежнему актуальны и требуют законодательного решения. «Прежде всего, это касается оплаты труда — иногда сама возможность того, что женщина потенциально может уйти в декрет, становится препятствием для ее продвижения по службе и при определении размера ее заработной платы. Несправедливо и то, что работодатели в первую очередь увольняют именно женщин, считая, что они отвлекаются от работы на уход и воспитание детей», — отметил он.

Кроме того, он указал на то, что в вопросе политических прав женщин с 2004 г. ситуация изменилась к лучшему.