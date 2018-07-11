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Дума отказалась уравнять мужчин и женщин
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Госдума отклонила законопроект о гендерном равенстве 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы в ходе заседания отклонили принятый в первом чтении в 2003 г. законопроект о государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин, равных возможностей для их реализации.
Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в 2003 г. депутатами и сенаторами, среди которых был нынешний председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как отметил В. Володин, необходимо разработать новую версию законопроекта, сосредоточившись на защите трудовых прав женщин.
«15 лет назад, когда мы вносили законопроект «О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации», была одна ситуация. Сегодня она изменилась. Необходимо учитывать эти изменения и то, что многие вопросы, которые мы тогда предлагали, уже решены», — сказал В. Володин журналистам.
При этом спикер ГД убежден, что вопросы отстаивания трудовых прав женщин по-прежнему актуальны и требуют законодательного решения. «Прежде всего, это касается оплаты труда — иногда сама возможность того, что женщина потенциально может уйти в декрет, становится препятствием для ее продвижения по службе и при определении размера ее заработной платы. Несправедливо и то, что работодатели в первую очередь увольняют именно женщин, считая, что они отвлекаются от работы на уход и воспитание детей», — отметил он.
Кроме того, он указал на то, что в вопросе политических прав женщин с 2004 г. ситуация изменилась к лучшему.
«Если брать представительство женщин-политиков в Государственной думе, оно более многочисленное. Сегодня в Госдуме три вице-спикера, еще три — председатели комитетов, руководитель аппарата ГД — все женщины. Как правило, женщины занимают должности первого и просто заместителей председателей комитетов. И это при том, что их в Государственной думе меньше, чем мужчин», — добавил Вячеслав Володин.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что по словам заместителя председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной («Единая Россия»), работа над данной темой не прекращается, в ближайшее время будет проведено масштабное исследование, на основе результатов которого в Госдуме будут готовить новую законодательную инициативу.
Агентство «Москва»: последние новости
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