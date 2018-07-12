Роухани направил Путину спецпослание

Песков рассказал о послании Роухани и Хаменеи Путину

"Это послания, которые касаются двухсторонних отношений прежде всего. Вы знаете, что это очень объемные отношения по своим компонентам — российско-иранские и политические, торгово-экономические отношения и отношения в иных областях", — сказал Песков в ответ на вопрос, касаются ли два послания к президенту саммита Путина и президента США Дональда Трампа.

Песков отметил, что послания также касались положения дел в регионе.