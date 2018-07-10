Трамп не смог ответить, является ли Путин его врагом

Трамп заявил, что он не может в данный момент ответить на этот вопрос. Также президент Соединенных Штатов отметил, что Путин его "соперник".

16 июля Трамп и Путин проведут саммит в Хельсинки . Он станет первой официальной встречей лидеров стран с момента избрания Трампа в 2016 году. На ней, по словам госсекретаря Майка Помпео, они обсудят ситуацию в Сирии и кризис на Украине