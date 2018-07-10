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Трамп не смог ответить, является ли Путин его врагом
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Трамп не смог ответить, является ли Путин его врагом 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп не смог ответить, является ли российский лидер Владимир Путин его врагом или другом. Об этом сообщает Reuters.
Трамп заявил, что он не может в данный момент ответить на этот вопрос. Также президент Соединенных Штатов отметил, что Путин его "соперник".
16 июля Трамп и Путин проведут саммит в Хельсинки. Он станет первой официальной встречей лидеров стран с момента избрания Трампа в 2016 году. На ней, по словам госсекретаря Майка Помпео, они обсудят ситуацию в Сирии и кризис на Украине.
Также ранее встречу Путина и Трампа прокомментировал президент Финляндии Саули Ниинистё.
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