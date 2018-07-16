ГД рассмотрит законопроекты о «российских офшорах»

Госдума рассмотрит законопроекты о «российских офшорах» 18 июля

Госдума рассмотрит на заседании в среду, 18 июля, в первом чтении пакет законопроектов о создании специальных административных районов (САР) на о. Русский и о. Октябрьский, заявил журналистам по итогам Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников КПРФ ).

"Госдума рассмотрит на заседании 18 июля в первом чтении пакет законопроектов, направленных на создание и функционирование специальных районов на территории Калининградской области и Приморского края", — сказал он.

В пакет входят основной законопроект "О международных компаниях", а также законопроекты об особом налоговом и валютном режимах спецрайонов. Пакет законопроектов предусматривает создание альтернативы зарубежным офшорным зонам на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае.