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ГД рассмотрит законопроекты о «российских офшорах»
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Госдума рассмотрит законопроекты о «российских офшорах» 18 июля 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума рассмотрит на заседании в среду, 18 июля, в первом чтении пакет законопроектов о создании специальных административных районов (САР) на о. Русский и о. Октябрьский, заявил журналистам по итогам Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников (КПРФ).
"Госдума рассмотрит на заседании 18 июля в первом чтении пакет законопроектов, направленных на создание и функционирование специальных районов на территории Калининградской области и Приморского края", — сказал он.
В пакет входят основной законопроект "О международных компаниях", а также законопроекты об особом налоговом и валютном режимах спецрайонов. Пакет законопроектов предусматривает создание альтернативы зарубежным офшорным зонам на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае.
Пакет законопроектов был внесен группой депутатов и сенаторов от Приморья и Калининградской области 15 июня. Согласно документам, статус международной компании может быть присвоен российским хозяйственным обществам в форме обществ с ограниченной ответственностью и публичных и непубличных акционерных обществ, либо иностранным юрлицам. Ранее глава МЭР Максим Орешкин заявил, что спецрайоны могут заработать уже в сентябре-октябре 2018 года.
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