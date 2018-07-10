Изоляция России окончательно расколола Запад

Перекинуть «мостик» не дали

16 июля состоится саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, принять который согласилась Финляндия . Хотя ранее предполагалось, что он пройдет в Вене . Однако, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, этому воспротивились в Белом доме из-за слишком «пророссийской» позиции Австрии . Напомним, что власти Австрии не стали высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля» (из стран Евросоюза США были высланы более ста россиян).

«Мы хотим, чтобы каналы связи с Россией оставались открытыми. Австрия является нейтральной страной и видит себя мостостроителем между Востоком и Западом», — заявили в совместном коммюнике канцлер Себастьян Курц и министр иностранных дел Австрии Карин Кнейсл.

Конечно, сугубо «пророссийской» эту позицию назвать нельзя. Скорее — осмысленной и здравой. Австрия всегда пыталась занять позицию нейтралитета в геополитических конфликтах, сотрясавших Европу. Был прецедент: президент США Джон Кеннеди и советский генсек Никита Хрущев провели переговоры на высшем уровне в Вене в 1961 году. А в начале семидесятых канцлер социал-демократ Бруно Крейский официально закрепил политику «активного нейтралитета» страны.

Канцлер Себастьян Курц (кстати, самый молодой лидер в Евросоюзе), лидер правоцентристской консервативной «Народной партии» неоднократно предлагал провести встречу Путина и Трампа, чтобы обсудить повестку коллективной безопасности. А Карин Кнейсл предлагала выступить посредником в сирийском конфликте, а также отправить австрийских миротворцев в составе миротворческой миссии ООН на Донбасс.

И что же тут «пророссийского»?! Впрочем, позиция «ястребов», жаждущих крови (не до миротворцев и уж тем более равноправных переговоров), в европейском истеблишменте перевешивает здравый смысл Курца. Пока.

В американской элите позиции «ястребов» также сильны. Именно под их давлением Трамп за последние месяцы принял ряд крайне жестких антироссийских решений: в декабре одобрил продажу летального оружия Украине , в марте выслал российских дипломатов из США, а в апреле — нанес удары по сирийским военным объектам и ввел дополнительные санкции против российских чиновников и олигархов. После этого затих…

Профессор Рощин : Ждем прорыва в переговорах по Сирии

О том, каких договоренностей на финнском саммите могут достигнуть лидеры двух ядерных сверхдержав, «Свободная пресса» расспросила нашего постоянного эксперта по геополитике, старшего научного сотрудника Института Востоковедения РАН Михаила Рощина.

«СП»: — В преддверии саммита пришла новость об отставке министра иностранных дел Бориса Джонсона — одного из самых последовательных критиков России в Евросоюзе. Мария Захарова , как обычно не сдержалась: «даже британский король политической эксцентричности не хотел оставаться в этой дырявой лодке». Но если отбросить сарказм, то, на ваш взгляд, Михаил Юрьевич, в европейским истеблишменте обострилось противоречие относительно изоляции России?

— Обострение есть, но векторы у него разные. В Европе теперь существуют разные подходы. Авторитет Ангелы Меркель очевидно постепенно снижается, а второй лидер Европы, французский президент Эммануэль Макрон стремится улучшить взаимоотношения Франции с Россией. Сегодня он снова будет в России, так как собирается прибыть на футбольный матч Франция — Бельгия . Кстати, учитывайте еще реальный выход Англии в финал Чемпионата мира. Интересно, кто тогда из британского правительства приедет в Москву?

«СП»: — И вот на этом фоне Трампу предстоит искать вместе с Путиным точки соприкосновения по самым сложным вопросам. Как раз накануне Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия нарушила договоренности по южной зоне деэскалации в Сирии.

— Как мне кажется, ударной темой на переговорах станет Сирия. Трампу нужен будет в Финляндии конкретный результат, а сегодня он реально может быть достигнут только по Сирии. Думаю, даже локальные бои на юге страны не станут серьезным препятствием для достижения важных российско-американских договоренностей.

В наших интересах, безусловно, будет полезно закрепить успехи в Сирии, а именно там это сделать вполне возможно, так как для Трампа и его новой американской политики сирийское направление очевидно является второстепенным.

«СП»: — А может ли Владимир Путин в ходе переговоров попытаться смягчить позицию Трампа по Ирану

— Трамп вряд ли просто так пойдет на смягчение антииранской риторики. Как мы знаем, произральское лобби в его самом ближайшем, в том числе и семейном окружении очень сильно.

И хотя по Ирану консенсуса достичь будет сложнее, но не невозможно. Трамп будет выражать обеспокоенность по поводу непосредственного выхода иранцев к сирийско-израильской границе.

Учитывая нашу доминирующую роль в ликвидации вооруженного конфликта в Сирии, мы могли бы успокоить и американцев, и израильтян, взяв под свой контроль по договоренности с сирийским руководством районы страны, прилегающие к Израилю . Для нас это не должно означать отказа от особых доверительных отношений с Ираном, сложившихся в последние годы.

«СП»: — Еще одно поле на «глобальной шахматной доске», как выражался Бзежинский, где Россия может попытаться найти компромисс с США — это Корейский полуостров. Как вы полагаете, нам есть, о чем договориться по КНДР

— Отчасти разочарую вас. КНДР при всей ее важности для нашей дальневосточной границы является на данный момент второстепенным направлением для российской внешней политики. Хотя сам факт новых американо-северокорейских договоренностей для нашей страны полезен, так как укрепляет безопасность российского Дальнего Востока.

Поэтому неудивительно, что Россия (в отличие от большинства традиционных американских союзников) одобрительно отнеслась к результатам переговоров Трампа и Ким Чен Ына Сингапуре . Нельзя забывать, что ключевым оппонентом американцев на Корейском полуострове, кроме самой КНДР, является, безусловно, Китай . Именно он стоял за Ким Чен Ыном в его переговорах с Трампом.

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