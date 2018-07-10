Трамп — Путину: Помоги с Нобелевской премией назло Обаме

По одной из версий, основной темой переговоров будет так называемая «большая сделка» Трампа, в соответствии с которой будет создано государство Палестина, но с пониженным суверенитетом. Если Россия согласится на такой вариант, шансы на заключение «сделки века» вырастут.

Здесь надо понимать: о деталях плана Трампа достоверно знают очень немногие. Эти детали неизвестны даже ближайшему соседу Израиля и Палестины — Иордании . Об этом 4 июля в Москве во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил его иорданский коллега Айман ас-Сафади.

По версии Bloomberg, Нетаньяху может предложить посреднические услуги Путину, чтобы добиться уступок от Вашингтона по интересующим Москву направлениям.

Премьер Израиля, понятно, готов лоббировать российские интересы не просто так. Тель-Авив беспокоит ситуация в Сирии , где на юге, вблизи Голанских высот, продолжается наступление правительственной армии при поддержке российских ВКС.

«В ходе встречи я разъясню два основополагающих принципа политики Израиля: во-первых, мы не потерпим военного закрепления Ирана и его сателлитов в любом районе Сирии, во-вторых, мы потребуем от Сирии, а также сирийской армии строго соблюдать соглашение о разделении сил от 1974 года», — заявил Нетаньяху в преддверии поездки в Москву.

Наконец, Тель-Авив и Вашингтон выступают за выход и других стран, помимо США , из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном, и введении жестких санкций против исламской республики. Возможно, Нетаньяху хотел бы заручиться согласием Путина с израильскими претензиями к Тегерану

Визит Махмуда Аббаса в Москву продлится три дня. Причем, Кремль предлагал лидерам Израиля и Палестины посетить второй матч полуфинала ЧМ по футболу, который состоится в российской столице 11 июля. Однако Нетаньяху отклонил это предложение.

По мнению экспертов, вопросом особого интереса для Аббаса может быть роль палестинского движения ХАМАС . В частности, речь идет о судьбе правительства национального единства, о создании которого как партия Аббаса — ФАТХ , так и оппозиционная ей ХАМАС заявляли не один раз. Здесь важна позиция Израиля: Тель-Авив, считают аналитики, готов признать право ХАМАС на существование, но при условии дерадикализации движения.

Что стоит за «большой сделкой» Трампа, какие дивиденды может получить от нее Москва?

— Формально, на бумаге, до сих пор существует механизм ближневосточного урегулирования в виде «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС ООН , — отмечает директор Исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Международного института новейших государств Станислав Тарасов. — Но де-факто в 2013-2014 годах администрация Барака Обамы выдавила Россию из этого механизма, и взяла на себя инициативу в попытке урегулировать израильско-палестинский конфликт.

Из этой попытки ничего не вышло. Администрация Обамы выступала как раз за создание государства Палестина, но Нетаньяху и его группа полностью блокировали проект.

И теперь получается, что на протяжении долгого времени — напомню, процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке зашел в тупик после провала израильско-палестинских переговоров под эгидой США еще в 2000 году — США не сумели найти выхода из этой ситуации.

Теперь попытку урегулирования возобновляет уже администрация Дональда Трампа, но при этом идет на поводу Тель-Авива — основного стратегического партнера США в регионе. В декабре 2017 года, выступая в Белом доме, Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, и распорядился перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Дата открытия нового здания посольства была приурочена к 70-летнему юбилею со дня провозглашения Государства Израиль.

Сразу после заявления Трампа осведомленные арабские дипломатические источники распространили информацию, что госдепартамент США имеет в своем арсенале проект плана ближневосточного урегулирования.

На мой взгляд, эта попытка также ведет в тупик. Хотя на этот раз Трамп пытается снова ввести Россию в качестве коспонсора урегулирования, и активизировать политику Москвы на палестинском направлении.

«СП»: — Насколько это отвечает российским интересам?

— Между Израилем и Россией действительно проводится активный диалог, но он в подавляющем большинстве случае касается проблем сирийского урегулирования. На палестинском направлении, как правило, мы делаем только дежурные заявления. Мы дежурно участвуем в ситуации, но со своим проектом урегулирования — новым проектом — не выступаем, придерживаясь прежних резолюций Совета Безопасности ООН

Ситуация здесь, повторюсь, тупиковая. Между тем, Трампу на ближневосточном направлении нужна какая-то победа. По сути, американская администрация пытается сейчас найти промежуточный вариант решения палестинского вопроса.

Для США это важно, поскольку на этом вопросе сейчас — после американского признания Иерусалима столицей Израиля — концентрируются интересы всего исламского мира. На этом играют и Турция , и Саудовская Аравия , не говоря об Иране.

Вариант Палестины с пониженным суверенитетом — это вариант торга, который предлагается Москве. Однако, по моей информации, мы своей позиции менять не собираемся.

Конечно, многое может решить встреча Трампа с Путиным — если они и впрямь договорятся активно действовать на этом направлении. Но это будет завтра, а сегодня я не вижу больших перспектив для израильско-палестинского урегулирования.

— Трамп очень ревниво относится к своему предшественнику — Бараку Обаме , — считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин . — Обама получил Нобелевскую премию мира за то, что высказал желание избавить планету от ядерного оружия. И вот теперь Трамп, не исключаю, тоже хочет получить Нобелевскую премию, и ищет варианты, которые могли бы послужить основанием для получения этой награды.

Денуклеаризация Корейского полуострова, налаживание отношений с Россией, палестино-израильское урегулирования — все это те самые возможные варианты.

«СП»: — Может ли Трамп наладить отношения межу Израилем и Палестиной?

— Как говорится, дай бог, чтобы ему это удалось, и чтобы в регионе не было войны. Но очень трудно представить, как многолетнюю взаимную ненависть израильтян и палестинских арабов загнать в какие-то государственные рамки.

«СП»: — Bloomberg считает, что Нетаньяху готов предложить посреднические услуги Путину в диалоге с США. Чего Израиль потребует взамен?

— Тель-Авив требует от Москвы невозможного — чтобы из Сирии полностью ушел Иран. Между тем, для Башара Асада поддержка Тегерана — это гарантия, что террористы «Исламского государства»* снова не начнут войну. С другой стороны, Иран заинтересован, чтобы оставаться в Сирии, поскольку таким образом он получает выход к Средиземному морю, и может поддерживать сирийских шиитов.

Да, Тегеран способен сократить военное присутствие в Сирии. Но полностью уйти из страны он точно не захочет, и Москва не имеет рычагов, чтобы заставить его пойти на такой шаг.

На деле, нам выгодно одно: чтобы между Сирий и Израилем не было войны, и чтобы Тель-Авив, вольно или невольно, не поддерживал террористов, которые воюют против Асада.

«СП»: — Сам факт, что в Москву для переговоров едут Нетаньяху и Аббас, проясняет возможные договоренности на саммите Путин-Трамп?

— Он проясняет возможные темы встречи Трампа и Путина. Что до договоренностей, я бы не надеялся на многое. Президент США повязан по рукам и ногам, поскольку не может принимать решения, не согласовав их с Конгрессом. Поэтому российский и американский лидеры могут договорится о немногом: о том, что договор о РСМД останется незыблемым, или что договор СНВ-3 будет продлен.

Главное, я считаю, чтобы их встреча вообще состоялась. Чтобы президенты США и России посмотрели в глаза друг другу, и поняли, что мы — не враги: это очень важно.

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