Знали ли вы это о президентах, которые скоро приедут в Хельсинки?

1. Дед Дональда Трампа (Donald Trump) Фридрих (Friedrich) иммигрировал в Соединенные Штаты из Германии в 1885 году. Трамп был хозяином ресторана и обогатился, обеспечивая золотоискателей пропитанием и различными товарами в легендарном Клондайке на Аляске

2. Мать Дональда Мэри Маклауд (Mary Macleod) родилась в Шотландии на одном из Внешних Гебридских островов. В семье говорили на гэльском языке, и Мэри начала учить английский только в подростковом возрасте. Она переехала в Нью-Йорк , чтобы работать прислугой.

3. Отец Дональда Трампа Фред Трамп (Fred Trump) начал свой строительный бизнес в Нью-Йорке еще в молодости. В 1927 году он был арестован за участие в беспорядках, устроенных расистской организацией Ку-клукс-клан.

4. В начале 1950-х годов легендарный фолк-музыкант и певец Вуди Гатри (Woody Guthrie) написал текст для песни «Олд мэн Трамп» (Old Man Trump, «Старина Трамп»), которая высмеивала Фреда Трампа за его расистские взгляды. В Нью-Йорке Гатри арендовал жилье в доме, владельцем которого был Трамп.

5. Дональд был четвертым ребенком в семье Дональда и Мэри Трамп. Он родился в 1946 году. Старший брат Дональда Фред-младший (Fred Jr.) не оправдал надежд отца в качестве преемника: летчик гражданской авиации Фред Трамп-младший умер от алкоголизма.

6. Судьба братьев — одна из причин, почему Дональд стал трезвенником.

7. Дональда, хулиганившего в школе, в 13 лет отправили в Военную академию Нью-Йорка в надежде на то, что это его дисциплинирует.

8. Трамп изучал сферу недвижимости в Университете Пенсильвании. Он избежал участия во Вьетнамской войне сначала из-за учебы, а позже ‒ по здоровью (Трамп страдал от пяточных шпор).

9. Дональд принимал участие в бизнесе отца еще в конце 1960-х. В начале 1970-х Фред Трамп стал председателем правления, а Дональд занял место генерального директора. Фирма получила название «Трамп Организейшн» (Trump Organization).

10. Когда предприятие Трампа обвинили в притеснении представителей меньшинств, которые получали отказ в аренде жилья, Дональд нанял скандально известного адвоката Роя Кона (Roy Cohn), который ранее занимался делами, связанными с преследованием коммунистов

11. Семья Трампа жила в нью-йоркском районе Квинс. В 1970-х Дональд переехал на Манхэттен , известный танцевальными вечеринками. Он был завсегдатаем клуба «Студия 54» (Studio 54).

12. «Прорывом» для Трампа стало преобразование ветхого отеля «Коммодоре» (Commodore) в роскошный отель «Гранд Хаятт» (Grand Hyatt). В здании было 26 этажей, но Трамп изменил нумерацию таким образом, чтобы в общей сложности этажей было 34.

13. В 1983 году на Манхэттене появилась 56-этажная «Трамп-тауэр» («Башня Трампа», Trump Tower), которая стала главным офисом предприятия.

14. Первая жена Трампа — чешка Ивана Зельничкова (Ivana Zelníčková), на которой он женился в 1977 году. У пары родилось трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик (Donald Jr., Ivanka, Eric).

15. Супруги развелись в 1991 году, потому что Дональд изменил супруге с актрисой Марлой Мэйплс (Marla Maples). Процесс развода был тяжелым, и Ивана даже успела обвинить Дональда в изнасиловании, но позже отказалась от своих слов.

16. Дональд женился на Марле в 1993 году. В том же году у них родилась дочь Тиффани (Tiffany). Пара развелась в 1999 году.

17. В 2005 году Дональд женился на словенке Меланье Кнавс (Melania Knavs). У пары один сын — родившийся в 2006 году Бэррон (Barron).

18. Переход Трампа в бизнес казино был проблематичным. По разным подсчетам, предприятия, которыми он владел частично или полностью, объявляли о банкротстве шесть раз. Однако Трамп никогда не сталкивался с личным банкротством.

19. В 1990-х Трамп хотел купить финские круизные лайнеры и открыть на их борту казино. Проект обсуждался с горным советником Мартти Саарикангасом (Martti Saarikangas), но позже провалился.

20. Трамп — большой любитель рестлинга и даже участвовал в инсценировке драки рядом с рингом. Однажды он «насильно» побрил на ринге конферансье Винса Макмэна (Vince McMahon).

21. В 1996 году Трамп стал одним из владельцев конкурсов «Мисс Вселенная», «Мисс США» и «Юная мисс США».

22. С 2004 по 2015 год Трамп участвовал в телешоу «Эпрентис» (the Apprentice, «Кандидат»), участники которого стремились достичь уровня славы Трампа и успехов в бизнесе.

23. Трамп обвинил президента Барака Обаму (Barack Obama) в том, что он якобы не является гражданином США по рождению, как требуется для президента. Отец Обамы — кениец. Обама, однако, смог представить свидетельство о рождении из гавайского роддома. В 2011 году на ежегодном ланче с журналистами Обама грубо высмеял Трампа, который был приглашен в качестве гостя.

24. Чтобы стать кандидатом на пост президента от Республиканской партии в 2016 году, Трампу пришлось обойти на праймериз 16 других кандидатов. Среди них был сын и брат бывших президентов Джеб Буш (Jeb Bush), которого считали фаворитом, однако он с треском провалился.

25. На выборах президента США в ноябре 2016 года Трамп набрал 63 миллиона голосов, а кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) — 66 миллионов голосов. Однако сложная выборная система США принесла победу Трампу.

1. Дед Владимира Путина Спиридон был поваром. До революции он работал в знаменитом петербургском ресторане «Астория». По словам Путина, позже он готовил даже Ленину и Сталину.

2. Отца Владимира Путина тоже звали Владимир Путин. В молодости он женился на Марии Шеломовой. До войны у супругов родилось два сына. Первый скончался в возрасте нескольких месяцев. Второй умер в блокадном Ленинграде

3. Отец Путина был серьезно ранен во время битвы за Ленинград. Многие родственники погибли на войне.

4. Путин родился в 1952 году, когда его родителям было уже около сорока. В России многие утверждают, что мальчика усыновили, но доказательств этому нет.

5. Верующая мать Мария крестила сына втайне от отца, который был членом Коммунистической партии.

6. Непослушный в школьные годы Владимир Путин стал пионером только в шестом классе, что было исключительным случаем. По словам самого Владимира, это произошло из-за того, что его считали «хулиганом».

7. В возрасте 16 лет Владимир Путин сам пришел в здание ленинградского КГБ наниматься на службу. Ему велели заняться изучением юриспруденции в университете.

8. Владимир сначала увлекался самбо, советской разновидностью единоборств. Однако по совету тренера он перешел на дзюдо.

9. Мать Владимира Путина выиграла в лотерею «Запорожец», и сын получил его уже в годы учебы в университете. Личные автомобили были в СССР большой редкостью.

10. Владимир рассказывал, что собирался жениться на университетской подруге. По какой-то причине он отменил свадьбу, когда свадебный костюм жениха и платье невесты уже были куплены.

11. В 1983 году Владимир Путин женился на стюардессе Людмиле Шкребневой. У пары родились две дочери, Мария и Екатерина.

12. По словам Путина, его завербовали в КГБ на четвертом курсе университета. После обучения он сначала работал в контрразведке.

13. В 1985 году Владимира Путина направили в Дрезден , Восточная Германия. Он служил там пять лет и за это время ни разу не побывал в Западной Германии.

14. После падения Берлинской стены Владимир вернулся в Ленинград, который вскоре стал Санкт-Петербургом. Он работал в администрации города с мэром Анатолием Собчаком и поднялся до поста заместителя мэра. Дочь Собчака Ксения — одна из противников Путина.

15. В 1993 году Владимир Путин приезжал в составе делегации в Израиль . По желанию матери он освятил свой нательный крест на Гробе Господнем в Вифлееме . С тех пор он всегда его носит.

17. Ельцин объявил, что покидает пост президента по причине плохого состояния здоровья. В декабре 1999 года Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента. Позже Владимир обеспечил Ельцину неприкосновенность.

18. Во время первых выборов на пост президента в мае 2000-го года Владимир Путин получил 53% голосов в первом туре.

19. В конце 2000-го года Владимир Путин вернул стране старый советский гимн, внеся в текст небольшие изменения.

20. На второй президентский срок Владимир Путин вышел в первом туре, набрав 71% голосов.

21. Путин часто цитирует философа Ивана Ильина . Ильин был мыслителем с мистическими и националистическими взглядами, Владимир Ленин выслал его из России.

22. Дочь Владимира Путина Екатерина профессионально занимается рок-н-роллом.

23. После второго президентского срока Путин был премьер-министром страны. В 2012 году его вновь выбрали президентом с 64% голосов, а в 2018 году — с 77% голосов.

24. Муж Марии, второй дочери Владимира Путина ‒ голландец. Марии пришлось вернуться в Россию после того, как во время войны на Украине был сбит голландский пассажирский самолет.

25. Владимир Путин развелся с женой Людмилой в 2013 году. О его отношениях с женщинами ходит много слухов.