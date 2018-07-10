В Кремле оценили отставку Бориса Джонсона

«Безусловно, мы можем оценивать министров других стран, только исходя из критериев, какой вклад они внесли в развитие и расширение двусторонних отношений этой страны с Россией . К сожалению, этот вклад Бориса Джонсона в развитие британо-российских отношений можно ценить как весьма и весьма скромный, если не сказать большего», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о перспективах нормализации отношений двух стран в связи со сменой главы британского внешнеполитического ведомства.

Джонсон ушел в отставку 9 июля. Комментируя свое решение, он отмечал, что «страна идет к тому, чтобы стать колонией». Он был против «мягкой» политики премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в отношении выхода страны из ЕС