Накануне, 12 июля, избирательная комиссия Орловской области провела юбилейное — 40 — заседание. Рассматривались вопросы о выборах губернатора, которые пройдут 9 сентября.
Избирком принял решение о регистрации четырех кандидатов на должность главы субъекта. Соответствующие удостоверения получили представитель партии «Родина» Евгений Алехин, выдвинутая «Патриотами России» Елена Крачнакова, два депутата облсовета — эсер Руслан Перелыгин и «жириновец» Андрей Куцын.
Еще один претендент на роль главы региона — врио Андрей Клычков — будет рассмотрен 14 июля. На эту дату назначено очередное заседание избиркома.
Напомним, не смогли собрать необходимые документы и сошли с дистанции четверо: депутат областного Совета Виталий Рыбаков, прокурор Василий Воробьев, представитель «Партии Роста» Алексей Гусев, Иван Устинов от «Партии Пенсионеров». У «Единой России» своего претендента на высокое кресло не было, региональное отделение заявило о поддержке ставленника президента.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Четыре кандидата на пост губернатора Орловской области сошли с дистанции
Сообщение Четыре человека получили удостоверения кандидатов в губернаторы появились сначала на РИА 57.