Четыре человека получили удостоверения кандидатов в губернаторы

Накануне, 12 июля, избирательная комиссия Орловской области провела юбилейное — 40 — заседание. Рассматривались вопросы о выборах губернатора, которые пройдут 9 сентября.

Избирком принял решение о регистрации четырех кандидатов на должность главы субъекта. Соответствующие удостоверения получили представитель партии «Родина» Евгений Алехин , выдвинутая «Патриотами России» Елена Крачнакова, два депутата облсовета — эсер Руслан Перелыгин и «жириновец» Андрей Куцын.

Еще один претендент на роль главы региона — врио Андрей Клычков — будет рассмотрен 14 июля. На эту дату назначено очередное заседание избиркома.

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