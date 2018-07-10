Россия и Вьетнам готовят контакты на высшем уровне, сообщили в МИД

Россия и МОСКВА , 10 июл — РИА Новости Вьетнам готовят контакты на высшем уровне, а также обсуждают организацию «перекрестных» годов в 2019 году, сообщает российское министерство иностранных дел.

"Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня в контексте подготовки контактов на высшем уровне и организации «перекрестных» годов России и Вьетнама в 2019 году по случаю 25-летия подписания договора об основах дружественных отношений", — сообщается на сайте МИД РФ.

Участники встреч договорились тщательнее координироваться в азиатско-тихоокеанском регионе и на мировой арене в целом.