Ещё
Россия и Вьетнам готовят контакты на высшем уровне, сообщили в МИД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Вьетнам готовят контакты на высшем уровне, сообщили в МИД 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия и Вьетнам готовят контакты на высшем уровне, а также обсуждают организацию «перекрестных» годов в 2019 году, сообщает российское министерство иностранных дел.
Во вторник в Москве прошел десятый раунд российско-вьетнамского стратегического диалога. В рамках мероприятия первый замглавы МИД РФ Владимир Титов и заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов встретились с постоянным (первым) замглавы МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.
"Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня в контексте подготовки контактов на высшем уровне и организации «перекрестных» годов России и Вьетнама в 2019 году по случаю 25-летия подписания договора об основах дружественных отношений", — сообщается на сайте МИД РФ.
Участники встреч договорились тщательнее координироваться в азиатско-тихоокеанском регионе и на мировой арене в целом.
Последние новости
Мару Багдасарян предложили лишить гражданства Яровая жестко ответила сенатору из США Джонсон в письме Мэй сделал громкое заявление
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом45
Умер внук Леонида Брежнева12
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию934
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России136
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение