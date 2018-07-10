Алексей Пушков прокомментировал отставку Бориса Джонсона 

Возглавлявший британское внешнеполитическое ведомство Борис Джонсон ушел в отставку 9 июля.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал уход Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел Великобритании, передает «Инфореактор».
По его словам, это мало что изменит в отношениях Великобритании с другими странами.
— С уходом Бориса Джонсона в британском Форин Офисе мало что изменится, особенно касательно России. Разве что прическа главы МИД Британии, — заявил он.
Ранее стало известно, что на пост нового главы МИД Великобритании назначен Джереми Хант.