Алексей Пушков прокомментировал отставку Бориса Джонсона

Возглавлявший британское внешнеполитическое ведомство Борис Джонсон ушел в отставку 9 июля.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал уход Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел Великобритании , передает «Инфореактор».

По его словам, это мало что изменит в отношениях Великобритании с другими странами.

— С уходом Бориса Джонсона в британском Форин Офисе мало что изменится, особенно касательно России . Разве что прическа главы МИД Британии, — заявил он.