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Алексей Пушков прокомментировал отставку Бориса Джонсона
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Алексей Пушков прокомментировал отставку Бориса Джонсона 

Вечерняя Москва 13 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Возглавлявший британское внешнеполитическое ведомство Борис Джонсон ушел в отставку 9 июля.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал уход Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел Великобритании, передает «Инфореактор».
По его словам, это мало что изменит в отношениях Великобритании с другими странами.
— С уходом Бориса Джонсона в британском Форин Офисе мало что изменится, особенно касательно России. Разве что прическа главы МИД Британии, — заявил он.
Ранее стало известно, что на пост нового главы МИД Великобритании назначен Джереми Хант.
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