Трамп и Путин: дружба без прорыва

16 июля 2018 года грянет, Бог даст, историческое событие — первая двусторонняя встреча (саммит) американского лидера Дональда Трампа и российского Владимира Путина в Хельсинки. Состоится она во дворце президента Финляндии . Официозные РФ-СМИ не преминули напомнить, что дворец-то изначально был нашим, императорским: построили его при Александре I в 1820 году, а в последний раз русский царь — то был Николай II — ночевал здесь как хозяин в 1915-м, за два года до своего свержения. Так что чуть ли не дома саммит проводим.

Важные субъекты мировой политики ожидают разных результатов саммита с плохо скрываемым замиранием сердец. Союзники США по НАТО , особенно Великобритания Германия , полуофициально встревожены: а вдруг эксцентричный Трамп и несгибаемый Путин настолько понравятся друг другу, что достигнут договорённостей, ломающих нынешнюю архитектуру евроатлантической безопасности? Например, США решат сократить расходы на НАТО, а то и вовсе сварят с Россией какой-нибудь сверхновый военно-политический альянс.

Некоторые основания для опасений, конечно, имеются. Вот взять хотя бы недавний саммит G7 на канадском курорте Ла Мальбе, провинция Квебек. Там президент Трамп пустился в рассуждения о желательности возврата к формату G8 — с участием РФ. Чуть ли не прямым текстом называл Крым российским. После чего вдрызг разругался с традиционными союзниками, призывавшими его не устраивать торговую войну с Евросоюзом Канадой . И покинул высокое собрание досрочно, проигнорировав обсуждение вопросов энергетики, экологической безопасности и всей той ерунды, которая неизбежно окажется в центре повестки XXI века.

Г-н Трамп даже не подписал итоговое коммюнике саммита. А его клевреты не скупились на комплименты в адрес союзных лидеров: например, советник американского президента по вопросам торговли Питер Наварро заявил, что для таких государственных лидеров, как канадский премьер-министр Джастин Трюдо , приготовлено «особое место в аду». Ничего подобного при многих предшественниках 45-го президента США, особенно Бараке Обаме , представить было себе невозможно.

Тем не менее не надо ничего преувеличивать. Кардинальной смены облика Вселенной от саммита в Хельсинки ожидать не приходится.

Россия уже передала американским партнерам двухстраничный проект итогового заявления президентов. И, видимо, Кремль санкционировал утечку этого проекта в СМИ: «фильм ни о чём». Просто декларация, что две стороны хотят дружить, а не враждовать. Без конкретных обозначений содержания дружбы. Владимира Путина это, в принципе, устраивает. Вкупе с футбольным чемпионатом мира, который завершается за день до саммита, сам факт хельскинкского свидания будет свидетельствовать: путинская РФ — отнюдь не такой уж международный изгой, как все могли подумать ещё недавно.

США же, как утверждают информированные источники англосаксонских медиа, хотят включить в итоговую декларацию пункт о вмешательстве/невмешательстве России в американские выборы. И всерьез обсудить влияние Кремля на вывод из Сирии всевозможных, прямых и косвенных войск Ирана

И первое, и второе практически невозможно. Г-н Путин никогда не признает, что Россия вмешивалась в американские выборы — 2016 или собирается заниматься этим впоследствии. А если даже повар Евгений Пригожин , владелец одиозной «ольгинской фабрики троллей», вмешивался — так это его частное дело. А не государственная задача.

И на Тегеран нет у Москвы такого влияния, чтобы заставить его из Сирии уйти. Тем более что для Ирана контроль над Сирией или ее большой частью — вопрос жизненно важный, касающийся шиитской солидарности и противостояния суннитским монархиям Персидского залива, а заодно Израилю . А для России всё это дело так или иначе периферийное, кто бы что ни говорил.

Так что каких бы милых комплиментов президенты ни наговорили друг другу, реального прорыва не будет. После саммита мы проснемся в том же мире, в каком заснули. Со всеми его минусами и даже плюсами.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №26-2018.