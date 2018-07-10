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В Совфеде прокомментировали назначение Ханта
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В Совфеде прокомментировали назначение Ханта на пост главы британского МИД 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: Reuters
Новый глава МИД Великобритании Джереми Хант является человеком, близким премьеру Терезе Мэй, в отличие от Бориса Джонсона, кардинальных перемен в деятельности кабинета ждать не приходится, заявил РИА Новости во вторник член Международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила главой МИД бывшего министра здравоохранения Джереми Ханта. Борис Джонсон подал в отставку из-за разногласий с Мэй по Brexit.
"Партийное правительство — дело коллективное. Поэтому говорить о каких-либо кардинальных переменах вряд ли правомерно. К тому же Джереми Хант считается человеком, близким премьеру Мэй, в отличие от Джонсона, который позволял себе иногда импровизировать", — сказал Морозов.
По его мнению, будет углубляться кризис всей команды премьера.
"Она злокачественно поражена Brexit и "делом Скрипалей", — заключил Морозов.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона обвиняет в инциденте российское государство. Россия категорически это отрицает. В результате скандала Британия и еще ряд стран приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.
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Комментарии1  Ещё 38 источников 
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