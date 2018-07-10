В Совфеде прокомментировали назначение Ханта на пост главы британского МИД

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила главой МИД бывшего министра здравоохранения Джереми Ханта. Борис Джонсон подал в отставку из-за разногласий с Мэй по Brexit.

"Партийное правительство — дело коллективное. Поэтому говорить о каких-либо кардинальных переменах вряд ли правомерно. К тому же Джереми Хант считается человеком, близким премьеру Мэй, в отличие от Джонсона, который позволял себе иногда импровизировать", — сказал Морозов.

По его мнению, будет углубляться кризис всей команды премьера.

"Она злокачественно поражена Brexit и "делом Скрипалей", — заключил Морозов.