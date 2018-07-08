Американцы боятся, что Путин завербует Трампа

16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоится однодневный саммит Россия США . Это будут первые полноформатные переговоры президентов Путина и Трампа. И хочется верить, что они многое изменят в наших двусторонних отношениях, которые хуже некуда. Возможности наших стран, если удастся объединить усилия, куда шире — это уже планетарная безопасность.

Готов ли Путин? Да. И это Кремль всегда подтверждал. Готов ли Трамп? По словам самого Трампа, к этой встрече он «готовился всю свою жизнь». Но, быть может, это обычная для лексики Трампа гипербола? Слегка настораживает факт, что запланированная для подготовки саммита встреча Лавров — Помпео отменена.

Вот как об этом говорил сам Лавров: «Встречи на высшем уровне готовятся в разных форматах. Одним из этапов подготовки к саммиту в Хельсинки, который состоится 16 июля, был визит помощника президента США по национальной безопасности Болтона. В ходе этого визита именно американская сторона предложила организовать до саммита встречу глав внешнеполитических ведомств. Мы, разумеется, согласились, но в телефонном разговоре Помпео сказал, что его график предельно напряжен и он физически не сможет повидаться до саммита».

То есть ссылка на отсутствие времени. Но ведь время, оно всегда есть. Вопрос в том, на что мы его тратим? Означает ли, что для госсекретаря США Майка Помпео саммит, к которому его президент «готовился всю жизнь», не в приоритете? Где здесь правда? Но, может, я просто придираюсь? И все, как говорит, Трамп , будет «прекрасно»? Будем надеяться. Во всяком случае, недавно Путин вежливо поздравил Трампа с Днем независимости США. Вроде формальность, но Путин ею не пренебрег и нашел время.

Дональда Трампа настроенная против него часть Америки боится оставлять один на один с Владимиром Путиным. Однако сам американский президент за полторы недели до встречи перед своими сторонниками в городе Грейт-Фолс демонстрирует уверенность. С российским лидером глава Белого дома собирается поладить, несмотря на злые языки.

Досталось от этих плохих людей и группе американских конгрессменов, недавно посетивших Россию. Парламентариев во главе с сенатором-консерватором Ричардом Шелби из Алабамы записали едва ли не в агенты влияния Москвы

"Вместо того чтобы принимать участие в параде 4-го июля или целовать своих детишек во время барбекю группа конгрессменов республиканцев провела это время за занавесками Путина", — пишут американские СМИ.

Джон Бреннан. "Все это очень пугает. Во-первых, необходимо было ехать с делегацией от двух партий. Не очень понятно, поедут ли американские СМИ и будут ли допущены к разговору за закрытыми дверями. Разве мы забыли, что сделали русские с выборами-2016? Разве мы забыли про Крым ? К сожалению, нет Джона Маккейна , который сказал бы своим республиканским коллегами, что не так ведут дела по национальной безопасности США и международным отношениям", — заявил экс-директор ЦРУ

Такие, как Бреннан, мечтают, чтобы на предстоящем двухсторонней встрече в Хельсинки все выглядело примерно так же, как на прошлогоднем саммите АТЭС в Дананге. Пересеклись Путин и Трамп лишь по пути на церемонию фотографирования, пожав руки и перекинувшись несколькими фразами.

Запуганный собственным окружением Трамп так и не решился на длительное общение российским президентом, хотя предварительно и настраивался на плодотворную встречу. Теперь же глава Белого дома на своем настоял. С президентом России он хочет пообщаться за закрытыми дверями, да еще и один на один, без помощников.

"Я работал в разведке и могу сказать, что президент Трамп — мечта вербовщика. Он со своими заявлениями на публике и в Twitter совершенно прозрачен. Можно легко узнать, чем он не удовлетворен, каковы его желания, слабости и уязвимые места. Обычно, чтобы узнать такие вещи, нужно глубоко изучить человека. А он преподносит все это сам. А Путин — конечно же — подготовленный разведчик", — считает бывший заместитель директора ЦРУ Джон Маклафлин

В качестве места для встречи финское издание Helsingin Sanomat назвало Президентский дворец. Построенный в начале XIX века, в свое время он был резиденцией российских императоров. Именно в этом оппоненты Трампа видят дурной знак. Россия, мол, сыграет практически на своем поле.

"Путин будет в приподнятом настроении после волнующего чемпионата мира в Москве. Он будет играть на своем поле — вот его преимущество. И вот что важно: президент Трамп отправил нашим союзникам по НАТО письма, в которых жестко раскритиковал их вклад в Альянс. Он каким-то образом принял российскую парадигму о том, что НАТО — это угроза для России, что НАТО надо расформировать, что НАТО не платит взносы. То есть для него это все равно что Mar-a-Lago, загородный клуб, в котором все платят взносы", — отметил бывший сотрудник американских спецслужб Малкольм Нэнс.

В Хельсинки президент США отправится как раз из Брюсселя с саммита Североатлантического альянса, дисциплину среди членов которого подтянуть Трампу все же удалось. Общий бюджет Альянса достиг почти 14,5 миллиарда долларов. 26 из 28 восьми стран-участниц хоть и артачились, но все-таки согласились увеличить отчисления в оборонную копилку. Но этого Трампу недостаточно. Европа, по мнению президента США, продолжает кусать руку, которая ее защищает, и хуже всех себя ведет Германия

Торговая война, которую Трамп, по сути, объявил союзникам из Европы, была, как оказалось, лишь прелюдией к еще более масштабной битве. Введя в действие 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на общую сумму в 34 миллиарда долларов, хозяин Белого дома открыл новый фронт мирового торгового сражения. Таким дедовским способом американская администрация пытается устранить 500-миллиардный перекос в товарообороте с Поднебесной. Дедовским потому, что ответ Пекина был предсказуемым, то есть зеркальным и молниеносным.

Правила торговли, которые Трамп переписывает по праву сильного, как и желание встретится с Путиным один на один, — все это может показаться сюрпризом только для тех, кто пропускал мимо ушей предвыборную программу американского президента. И пусть он пока не сделал Америку снова великой (гордятся тем, что являются американцами, только 47% ее граждан), зато он повышает шансы остаться во главе страны. Рейтинги Трампа сейчас на максимуме с начала его президентства.