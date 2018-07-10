Кадырова возмутили слухи о ядохимикатах

Кадыров назвал провокацией слухи о ядохимикатах в выращенных в Чечне овощах

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал провокационными распространяемые в соцсетях слухи о якобы применении ядохимикатов в парниках и теплицах региона при выращивании овощей, передает пресс-служба главы и правительства Чечни.

В последнее время в соцсетях распространяются слухи, что при выращивании помидоров и огурцов в парниках и теплицах Чечни используются вредные для здоровья удобрения и нитраты, которые ускоряют рост и придают овощам товарный вид. Кадыров поручил создать специальную комиссию и проверить достоверность слухов. О результатах работы комиссия отчиталась на совещании правительства с участием главы республики.

"Наши фрукты, овощи, напитки продаются не только в Чечне. Производимая у нас сельхозпродукция зарекомендовала себя и пользуется повышенным спросом во многих регионах, включая Москву. Также она популярна за рубежом. Но находятся те, кто специально распространяет провокационные слухи в надежде на то, что спрос на нашу экологически чистую продукцию упадет", — сказал Кадыров на совещании.

Он призвал не распространять недостоверные слухи, напомнив об административной ответственности за подобную деятельность.

Министр сельского хозяйства республики Муса Дадаев отметил, что во всех тепличных хозяйствах республики были взяты пробы земли и готовой продукции и направлены на исследование в ведущие лаборатории страны. По результатам проверок нарушений не выявлено.

"В нашей республике тепличными хозяйствами занято 975 гектаров земли в различных районах. Все они были проверены. Мы отобрали образцы почвы, ядохимикатов, средств защиты на анализ в самой начальной стадии производства, когда высаживали рассаду. Когда появилась продукция, снова изъяли образцы. В результате исследований нарушений не выявили, вся продукция выращивается в пределах разрешенных норм и не несет вреда здоровью потребителей", — подчеркнул министр.