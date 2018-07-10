Глава Косово рассказал о встрече с Медведевым 

Глава частично признанной Республики Косово Хашим Тачи заявил, что встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом он написал в твиттере.
"Я попросил его (Медведева — "Газета.Ru") начать взаимодействие между нашими странами. В то же время мы оба согласились, что возможное соглашение между Косово и Сербией принесет прочный мир на Западных Балканах", — написал Тачи.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил проблему косовского урегулирования с президентом Сербии Александром Вучичем.