Пушков высмеял заявление Трампа о зависимости Германии от России

Ранее Трамп заявил, что Россия контролирует Германию через поставки газа. По мнению американского лидера, Германии "не должно быть разрешено" принимать участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

"А должна (Германия — Прим.ред.) американский газ покупать себе в убыток! Вряд ли такие заявления в духе ток-шоу особо впечатлят Берлин. Там и так к Трампу отношение не самое лучшее. Трещины в атлантическом королевстве", — написал Пушков в твиттере.

Трамп уверен — "Германия полностью контролируется Россией" из-за закупок росс. газа. А должна американский газ покупать себе в убыток! Вряд ли такие заявления в духе ток-шоу особо впечатлят Берлин. Там и так к Трампу отношение не самое лучшее. Трещины в атлантическом королевстве. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 июля 2018 г.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".