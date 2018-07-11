Пушков высмеял заявление Трампа

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова президента США Дональда Трампа о газовой зависимости Германии от России.
Ранее Трамп заявил, что Россия контролирует Германию через поставки газа. По мнению американского лидера, Германии "не должно быть разрешено" принимать участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".
"А должна (Германия — Прим.ред.) американский газ покупать себе в убыток! Вряд ли такие заявления в духе ток-шоу особо впечатлят Берлин. Там и так к Трампу отношение не самое лучшее. Трещины в атлантическом королевстве", — написал Пушков в твиттере.
Трамп уверен — "Германия полностью контролируется Россией" из-за закупок росс. газа. А должна американский газ покупать себе в убыток! Вряд ли такие заявления в духе ток-шоу особо впечатлят Берлин. Там и так к Трампу отношение не самое лучшее. Трещины в атлантическом королевстве. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 июля 2018 г.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".
Российские политики и эксперты неоднократно подчеркивали, что риторика США не изменит позицию Берлина по "Северному потоку-2". Так, по мнению, сенатора Сергея Калашникова, США могут рассчитывать только на повышение взносов Германии в бюджет НАТО до двух процентов ВВП. В свою очередь, заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что дополнительные поставки российского топлива не раз обеспечивали энергетическую безопасность европейских потребителей в периоды проблем у других поставщиков.