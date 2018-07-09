ЕР утвердила кандидатов на довыборы в Госдуму

«Единая Россия» утвердила кандидатов на довыборы в Госдуму

3 июня партия провела предварительное голосование, в ходе которого посоветовалась с гражданами по поводу кандидатов для выборов 9 сентября. В этот день состоятся 82 кампании разного уровня в 52 регионах.

Всего в предварительном голосовании приняли участие более 2,8 млн человек, а явка составила рекордные 11,14%. В предыдущие годы в партии фиксировали меньшую активность избирателей.

В единый день голосования гражданам предстоит и "доизбрать" депутатов в Госдуму, места в которой оказались вакантными по разным причинам. В частности, сдал мандат экс-глава фракции "Единой России" Владимир Васильев , назначенный врио главы Дагестана

Как сообщил на заседании замсекретаря Генсовета Виктор Селивестров, потенциальные кандидаты в депутаты проявили активность в ходе предварительного отбора. Конкурс составил 6,8 человека на место, участвовали 32 кандидата.

Кандидаты, согласно решению Генсовета, пойдут на выборы с программой партии, с которой их предшественники баллотировались в ГД в 2016 году.