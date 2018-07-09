ЕР утвердила кандидатов на довыборы в Госдуму

"Единая Россия" на заседании Генсовета утвердила кандидатов, которые пойдут от партии на довыборы в Госдуму в одномандатных избирательных округах. В частности, в нижнюю палату попытается вернуться известная медийная персона — Александр Хинштейн.
3 июня партия провела предварительное голосование, в ходе которого посоветовалась с гражданами по поводу кандидатов для выборов 9 сентября. В этот день состоятся 82 кампании разного уровня в 52 регионах.
Всего в предварительном голосовании приняли участие более 2,8 млн человек, а явка составила рекордные 11,14%. В предыдущие годы в партии фиксировали меньшую активность избирателей.
В единый день голосования гражданам предстоит и "доизбрать" депутатов в Госдуму, места в которой оказались вакантными по разным причинам. В частности, сдал мандат экс-глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, назначенный врио главы Дагестана.
Как сообщил на заседании замсекретаря Генсовета Виктор Селивестров, потенциальные кандидаты в депутаты проявили активность в ходе предварительного отбора. Конкурс составил 6,8 человека на место, участвовали 32 кандидата.
Генсовет путем голосования утвердил список тех, кто в итоге пойдет от партии на довыборы. На одномандатном участке в Саратовской области от "ЕР" в Госдуму попытается пройти член Общественной палаты и внук известного политика Евгений Примаков. Еще более известная персона — журналист, экс-депутат Госдумы трех созывов, ныне советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он может вернуться в нижнюю палату через участок в Самарской области. Также партийцы поддержали экс-мэра Калининграда Александра Ярошука (участок в Калининградской области). Другие претенденты, получившие "добро", — Дмитрий Сватковский (Нижегородская область) и Сергей Веремеенко (Тверская область).
Кандидаты, согласно решению Генсовета, пойдут на выборы с программой партии, с которой их предшественники баллотировались в ГД в 2016 году.
На заседании было также принято решение о приостановке членства в Генсовете обвиняемого во взятке зампреда Брянской облдумы Юрия Гапеенко. Его членство в самой партии было приостановлено ранее. По данным Следственного комитета, задержанный подозревается в получении взятки в 240 тысяч рублей за оказание покровительства двум коммерческим структурам.