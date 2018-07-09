В России отреагировали на уход Джонсона

Захарова прокомментировала решение Джонсона уйти в отставку

«Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки «не вынесла душа поэта», которые хочется завершить на слове «позора». Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Т. Мэй?» — написала Захарова в Facebook.

По её словам, «оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики».

«А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно», — добавила представитель МИД России.

Захарова отметила, что «всё отчетливее проступают контуры правительственного кризиса».

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Данную информацию подтвердил представитель британского правительства.