В России отреагировали на уход Джонсона

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Захарова прокомментировала решение Джонсона уйти в отставку 

RT на русском 46 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку.
>> Борис Джонсон ушел в отставку
«Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки «не вынесла душа поэта», которые хочется завершить на слове «позора». Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Т. Мэй?» — написала Захарова в Facebook.
По её словам, «оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики».
«А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно», — добавила представитель МИД России.
Захарова отметила, что «всё отчетливее проступают контуры правительственного кризиса».
Ранее стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Данную информацию подтвердил представитель британского правительства.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT оценил решение Джонсона уйти в отставку.
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