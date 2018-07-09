Ещё
Президент компании Порошенко рассказал о регулярных отчетах перед Ротшильдами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Президент компании Порошенко рассказал о регулярных отчетах перед Ротшильдами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В интервью президент «Рошена» Вячеслав Москалевский рассказал, что за происходящее в компании он отчитывается Ротшильдам, а не президенту Украины Петру Порошенко.
Москалевский рассказал о том, что Порошенко перестал интересоваться делами компании «Рошен» после того, как пошел в политику. Как отметил президент «Рошена», из-за политической деятельности президента в компании регулярно «получали по голове».
«Когда он стал президентом, то окончательно разговаривать стало не о чем. В управление «Рошен» он не вникает. После того, как он подписал договор с Ротшильдом о передаче активов в «слепой траст», я регулярно отчитываюсь перед Ротшильдами, а не перед Порошенко о том, что здесь происходит. Я реально подписал бумагу о том, что я с ним не общаюсь», — сообщил Москалевский в своем интервью для «Экономической правды».
Также Москалевский рассказал, что ждет, когда Порошенко перестанет быть президентом. Ранее в одном из своих интервью президент «Рошена» даже заявлял, что решение Порошенко баллотироваться в президенты было худшим моментом в жизни.
Напомним, что в мае 2016 года Порошенко передал 85% своих акций корпорации «Рошен» в управление независимому «слепому» трасту компании Rothschild Trust. Выплаченные компанией дивиденды уходят в управление Ротшильдам.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ЦРУ поймали на использовании устаревших данных о России Курский депутат-коммунист «забыл» задекларировать 27 квартир своей жены Симоньян предложила Джонсону работу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза233
В России отреагировали на уход Джонсона97
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги15
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»72
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение