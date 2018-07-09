Президент компании Порошенко рассказал о регулярных отчетах перед Ротшильдами

Москалевский рассказал о том, что Порошенко перестал интересоваться делами компании «Рошен» после того, как пошел в политику. Как отметил президент «Рошена», из-за политической деятельности президента в компании регулярно «получали по голове».

«Когда он стал президентом, то окончательно разговаривать стало не о чем. В управление «Рошен» он не вникает. После того, как он подписал договор с Ротшильдом о передаче активов в «слепой траст», я регулярно отчитываюсь перед Ротшильдами, а не перед Порошенко о том, что здесь происходит. Я реально подписал бумагу о том, что я с ним не общаюсь», — сообщил Москалевский в своем интервью для «Экономической правды».

Также Москалевский рассказал, что ждет, когда Порошенко перестанет быть президентом. Ранее в одном из своих интервью президент «Рошена» даже заявлял, что решение Порошенко баллотироваться в президенты было худшим моментом в жизни.

Напомним, что в мае 2016 года Порошенко передал 85% своих акций корпорации «Рошен» в управление независимому «слепому» трасту компании Rothschild Trust. Выплаченные компанией дивиденды уходят в управление Ротшильдам.