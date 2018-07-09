Саммит Украина-Евросоюз подтвердил партнерство с Киевом, заявил Туск 

БРЮССЕЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Саммит Украина-ЕС подтвердил прочное партнерство Евросоюза и Киева, заявил в понедельник глава Евросовета Дональд Туск по итогам саммита.
Двадцатый саммит Украина — ЕС прошел в понедельник в Брюсселе.
"Мы закончили 20-й саммит ЕС — Украина. Это была хорошая возможность снова подчеркнуть важное партнерство и дружбу между ЕС и Украиной", — заявил Туск.
По его словам, в ходе саммита стороны обсудили пути дальнейшего сотрудничества и развития Украины. Туск также подчеркнул, что партнерство ЕС и Украины «опирается на прочный фундамент».