Саммит Украина-Евросоюз подтвердил партнерство с Киевом, заявил Туск

Двадцатый саммит Украина — ЕС прошел в понедельник в Брюсселе.

"Мы закончили 20-й саммит ЕС — Украина. Это была хорошая возможность снова подчеркнуть важное партнерство и дружбу между ЕС и Украиной", — заявил Туск.

По его словам, в ходе саммита стороны обсудили пути дальнейшего сотрудничества и развития Украины. Туск также подчеркнул, что партнерство ЕС и Украины «опирается на прочный фундамент».