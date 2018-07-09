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Саммит Украина-Евросоюз подтвердил партнерство с Киевом, заявил Туск
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Саммит Украина-Евросоюз подтвердил партнерство с Киевом, заявил Туск 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Саммит Украина-ЕС подтвердил прочное партнерство Евросоюза и Киева, заявил в понедельник глава Евросовета Дональд Туск по итогам саммита.
Двадцатый саммит Украина — ЕС прошел в понедельник в Брюсселе.
"Мы закончили 20-й саммит ЕС — Украина. Это была хорошая возможность снова подчеркнуть важное партнерство и дружбу между ЕС и Украиной", — заявил Туск.
По его словам, в ходе саммита стороны обсудили пути дальнейшего сотрудничества и развития Украины. Туск также подчеркнул, что партнерство ЕС и Украины «опирается на прочный фундамент».
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