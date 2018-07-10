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«Все возбудились»: Грудинин рассказал о разводе
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«Все возбудились»: Грудинин рассказал о разводе 

Рамблер 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Директор совхоза имени Ленина и участник президентской гонки 2018 года Павел Грудинин рассказал «Московскому комсомольцу» о своем разводе.
«Я не понимаю, почему все так возбудились?» — отметил он.
По словам Грудинина, о его личной жизни все стало известно еще во время его участия в выборах президента России, а сейчас СМИ ищут сенсаций и перевирают информацию.
Грудинин «расставил точки на i»: его брак с женой Ириной длится 38 лет, последние девять из которых они не живут вместе, не видятся, а общаются лишь через детей. Семь лет назад он познакомился и стал жить с юристом возглавляемого им совхоза Ксенией, которая не была причиной его ухода из семьи. При этом его брак с Ириной до сих пор в силе.
«Бывают женщины, которые хотят иметь статус замужней дамы», — объяснил он причину.
В настоящее время Грудинин находится в процессе официального развода, а 16 июля состоится второе заседание суда.
Также Грудинин посетовал, что не понимает, почему именно сейчас СМИ начали столь активно о нем писать, ведь выборы уже закончились.
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