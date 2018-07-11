Трампу предстоит непростой саммит НАТО 

В среду, 11 июля, НАТО должно принять решение по борьбе с терроризмом, о новой учебной миссии в Ираке с участием инструкторов альянса, о поддержке ключевых партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе Туниса и Иордании. Главным официальным событием саммита должно стать приглашение вступить в альянс недавно сменившей свое название Республики Северная Македония. Однако самый важный и напряженный разговор будет не обо всем этом, а о деньгах.
США хотят, чтобы европейские страны вносили в бюджет альянса 2% от своего ВВП. Большинство европейских стран энтузиазм от этого не испытывают, говорит председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов:
Федор Лукьянов председатель Президиума СВОП, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» «И сама Европа расколота, потому что есть ряд стран, которые выполняют этот норматив: Великобритания, Польша, Эстония. И они тоже вместе с Трампом очень критически отзываются о Германии, Франции, Италии, которые этого не делают. Задача Трампа — изменить устоявшиеся форматы отношений. Всегда НАТО и трансатлантические отношения воспринимались, прежде всего, как вопрос безопасности. А Трамп перевел это в вопрос экономики. Немецкая сторона об этом говорила: ну, если уж так, то давайте посмотрим, а на что это все пойдет. Как бы предоставьте ваш бизнес-план».
Очень важной частью форума станет обсуждение так называемых региональных вызовов с участием президентов Украины и Грузии — Петра Порошенко и Георги Маргелашвили. Их присутствию сопротивлялся премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он уже заявил о том, что будет блокировать любое решение по линии Украина — Грузия — НАТО.
10 июля постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Соединенные Штаты были бы счастливы видеть Грузию членом НАТО. Эти заявления — специфическая стратегия. Ни Грузию, ни Украину никто в члены альянса принимать пока не собираются, а заявления такие делаются именно потому что на понедельник запланирована встреча Трампа и Путина, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Владимир Брутер эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований «Если мы посмотрим на ситуацию с Македонией и Черногорией, то мы видим, что принять их в НАТО можно и вне очереди. А вот Грузию пока не хотят, так же, как и Украину. Вовсе не только потому, что Россия категорически против, а потому, что если принять, а Россия против, это делает ситуацию такой, при которой с Россией, скорее, всего не о чем будет какое-то время говорить. Эти моменты оставляют для торговли с Россией, а вовсе не для чего-то более серьезного».
Во вторник со ссылкой на источник в НАТО РИА Новости сообщило о том, что для Грузии может открыться перспектива вступления в альянс по упрощенной процедуре. Однако одновременно с этим генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не может назвать никаких конкретных сроков до приглашения Грузии в альянс, заметив, впрочем, что решение саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года о возможном вступлении Украины и Грузии в альянс остается в силе.