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Жириновский надеется на дружбу с Турцией
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Жириновский надеется, что Россия будет дружить с Турцией, как с Белоруссией 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, прибывший в Анкару на церемонию инаугурации президента Турции Тайипа Эрдогана, заявил о возможности расширения российско-турецкого сотрудничества вплоть до формата союзного государства РФ и Белоруссии.
Высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов, их победителем назван Эрдоган с результатом 52,59%. Его инаугурация состоится 9 июля, после чего в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую форму правления, одобренную на референдуме в апреле 2017 года. Как ранее сообщила пресс-служба кабмина РФ, российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Эрдоган положительно настроен к нам. Конечно, он хочет иметь отношения и с Западом, но Запад этого не хочет. Турция — мусульманская страна, и у Запада много проблем с мусульманами. У Турции взаимовыгодные отношения с Россией. Надеемся, что при новом сроке Эрдогана отношения резко активизируются по всем позициям, возможно расширение военного сотрудничества. В перспективе Турция может вступить в ШОС и ЕАЭС… Мы сторонники договора с Турцией, возможно, как с Белоруссией. И никаких виз", — сказал Жириновский, выступая перед российскими соотечественниками в Анкаре.
По его мнению, Россия и Турция могут пойти друг другу навстречу в вопросах признания присоединения Крыма и непризнанной Турецкой республики Северного Кипра.
"У нас с Крымом вопрос решен раз и навсегда. Ошибка 1991 года была в том, когда Ельцин оставил этот вопрос открытым. Вопрос Кипра уже 44 года обсуждают. Я помню, как "черные полковники" (военная хунта, правившая Грецией в 1974 году — ред.) сделала там переворот. Мы за компромисс: Турция признает Крым, и с нашей стороны мы тоже пойдем навстречу", — добавил Жириновский.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Кипр же де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.
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