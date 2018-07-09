Над Крымом нависла угроза терактов

«Радикально настроенные лидеры "Меджлиса крымского-татарского народа", находясь за рубежом, высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов», — цитирует Патрушева ТАСС.

Как сообщил Патрушев, прокуратура полуострова в 2017 году выявила более 1500 нарушений законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, внесла 1200 актов прокурорского реагирования и возбудила 12 уголовных дел.

По словам секретаря Совбеза, дестабилизации обстановки в Крыму может также способствовать «агрессивная деятельность украинских националистов», не желающих признать волеизъявление крымчан о воссоединении с РФ.