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Над Крымом нависла угроза
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Над Крымом нависла угроза терактов 

Рамблер 3 часа назад
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе заседания в Севастополе заявил об угрозе террористических актов в Крыму.
По его словам, деятельность запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» способствует росту преступлений террористической и экстремистской направленности.
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«Радикально настроенные лидеры "Меджлиса крымского-татарского народа", находясь за рубежом, высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов», — цитирует Патрушева ТАСС.
Как сообщил Патрушев, прокуратура полуострова в 2017 году выявила более 1500 нарушений законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, внесла 1200 актов прокурорского реагирования и возбудила 12 уголовных дел.
По словам секретаря Совбеза, дестабилизации обстановки в Крыму может также способствовать «агрессивная деятельность украинских националистов», не желающих признать волеизъявление крымчан о воссоединении с РФ.
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