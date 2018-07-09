В Кремле сожалеют о случившемся в Эймсбери

В Кремле сожалеют о смерти жертвы инцидента в Эймсбери

В Кремле сожалеют о кончине жертвы инцидента в британском Эймсбери, глубоко озабочены этим ЧП, второй подряд инцидент с отравлениями в Великобритании представляет опасность не только для британцев, но и для всех европейцев, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков В понедельник в Скотланд-Ярде сообщили, что женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, скончалась, открыто дело об убийстве. "Мы, разумеется, очень сожалеем в связи с кончиной британской гражданки. Мы по-прежнему глубоко озабочены продолжающимися проявлениями этих отравляющих веществ на территории Великобритании. Мы считаем, что это, конечно, представляет опасность не только для британцев, но и для всех остальных европейцев", — сказал Песков. Он напомнил, что Россия , "исходя из большой опасности таких проявлений, с самого начала предлагала британским визави сотрудничество в расследовании обстоятельств того, что случилось в Солсбери". "Но, к сожалению, мы не встретили взаимности на этот счет", — отметил Песков. Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери (графство Уилтшир), где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу подтвердил, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где были отравлены Скрипали. Лондон обвиняет Россию в отравлении Скрипалей, Москва это категорически отрицает.