Россия сформулирует позицию по Эймсбери, если вопрос вынесут на совет ОЗХО

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери (графство Уилтшир), где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в полиции сообщили, что пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери в воскресенье вечером. Мужчина остается в критическом состоянии.

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявлял, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где были отравлены Скрипали. Лондон обвиняет Россию в отравлении Скрипалей, Москва это категорически отрицает.

"Исполнительный совет пройдет с 10 по 13 июля, и будут обсуждаться итоги заседания прошедшей спецсессии КГУ ОЗХО, текущие вопросы деятельности организации", — сказал Каламанов в кулуарах международной выставки "Иннопром-2018".