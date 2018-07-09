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Россия сформулирует позицию по Эймсбери
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Россия сформулирует позицию по Эймсбери, если вопрос вынесут на совет ОЗХО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Chris J Ratcliffe
Россия сформулирует свою позицию по инциденту в британском Эймсбери, если этот вопрос будет обсуждаться на исполнительном совете ОЗХО 10-13 июля в Гааге, сообщил РИА Новости в понедельник замглавы Минпромторга Георгий Каламанов.
Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери (графство Уилтшир), где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в полиции сообщили, что пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери в воскресенье вечером. Мужчина остается в критическом состоянии.
Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявлял, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где были отравлены Скрипали. Лондон обвиняет Россию в отравлении Скрипалей, Москва это категорически отрицает.
"Исполнительный совет пройдет с 10 по 13 июля, и будут обсуждаться итоги заседания прошедшей спецсессии КГУ ОЗХО, текущие вопросы деятельности организации", — сказал Каламанов в кулуарах международной выставки "Иннопром-2018".
"Насколько известно, Великобритания не направляла ноту по данному инциденту в техсекретариат ОЗХО. Информация освещается только в СМИ. Если вопрос по инциденту в Эймсбери будет вынесен на обсуждение исполсовета, Россия сформулирует и доведёт до сведения свою позицию", — заявил собеседник агентства.
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