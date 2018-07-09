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СМИ узнали, кто будет сопровождать Трампа в Хельсинки
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СМИ узнали, кто будет сопровождать Трампа в Хельсинки 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома, экс-руководитель телеканала Fox News Билл Шайн будет сопровождать президента США Дональда Трампа в ходе его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, сообщает газета Politico.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.
Как пишет издание, Трампа будут сопровождать Шин, советник по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, супруга Меланья Трамп и ряд других помощников. Отмечается, что дочь президента Иванка Трамп и советник и зять американского лидера Джаред Кушнер на встрече в Хельсинки присутствовать не будут.
Шайн, которому 55 лет, работал на Fox более 20 лет. С августа 2016 по май 2017 годов был сопрезидентом телеканалов Fox News и Fox Business Network, но покинул пост на фоне скандалов о сексуальных домогательствах в рядах руководства компании и популярных ведущих канала.
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