СМИ узнали, кто будет сопровождать Трампа в Хельсинки

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС

Шайн, которому 55 лет, работал на Fox более 20 лет. С августа 2016 по май 2017 годов был сопрезидентом телеканалов Fox News и Fox Business Network, но покинул пост на фоне скандалов о сексуальных домогательствах в рядах руководства компании и популярных ведущих канала.