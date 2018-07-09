Песков рассказал о подготовке саммита Путина и Трампа

Москва и Вашингтон обмениваются документами перед встречей президентов России и США Хельсинки — но это обычная дипломатическая практика. Об этом рассказали в Кремле.

Комментируя сообщение издания «КоммерсантЪ», что Россия якобы передала США проект совместного заявления лидеров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: «Действительно, ведется подготовка к предстоящему российско-американскому саммиту. В ходе подготовки — это обычная дипломатическая практика — стороны обмениваются позиционными документами, где изложены взгляды и по тем вопросам, по которым продолжает наблюдаться расхождение в мнениях, и по тем вопросам, где могут прощупываться совпадения». «В этом плане подготовка двумя сторонами на экспертном уровне ведется», — добавил он.

"Пока предварительно говорить о сближении позиций", — также заметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.