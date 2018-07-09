Ещё
Песков рассказал о подготовке саммита Путина и Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Застройщики останавливают продажи жилья
Застройщики останавливают продажи жилья

Песков рассказал о подготовке саммита Путина и Трампа 

Российская Газета 19 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Москва и Вашингтон обмениваются документами перед встречей президентов России и США в Хельсинки — но это обычная дипломатическая практика. Об этом рассказали в Кремле.
Комментируя сообщение издания «КоммерсантЪ», что Россия якобы передала США проект совместного заявления лидеров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: «Действительно, ведется подготовка к предстоящему российско-американскому саммиту. В ходе подготовки — это обычная дипломатическая практика — стороны обмениваются позиционными документами, где изложены взгляды и по тем вопросам, по которым продолжает наблюдаться расхождение в мнениях, и по тем вопросам, где могут прощупываться совпадения». «В этом плане подготовка двумя сторонами на экспертном уровне ведется», — добавил он.
"Пока предварительно говорить о сближении позиций", — также заметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Российская Газета: последние новости
Патрушев рассказал об угрозах безопасности Крыма Путин в курсе дискуссии по пенсионному законодательству "Единая Россия" утвердила кандидатов на довыборы в Госдуму
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу679
Россиянам «разрешили» сажать картофель91
Цены взлетят: как Россия встречает рост НДС65
Над Крымом нависла угроза434
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова107
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение