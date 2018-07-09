МИД попросил ЦРУ обновить карту РФ

ЦРУ поймали на использовании устаревших данных о России

Посольство России Соединенных Штатах порекомендовало ЦРУ обновить данные о России в справочнике ведомства The World Factbook, где указана недостоверная информация о численности населения и площади РФ, больше похожая на данные начала 2014 года.

«ЦРУ, ваши поздравления приняты. Пожалуйста, обновите свою карту и статистику. Население: 146,9 млн человек (по состоянию на январь 2018 года). Общая площадь: 17125191 кв. км», — приводит ТАСС ответ российского посольства на поздравление Центрального разведывательного управления США в адрес четвертьфиналистов чемпионата мира по футболу.

Согласно устаревшим данным, опубликованным ЦРУ, численность населения России якобы составляет 142,3 млн человек, а площадь территории — 17098242 кв. км, что примерно соответствует данным начала 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией.

В справке о России отмечается, что неофициальное название национальной сборной по футболу — «золотые орлы», и что она «участвовала в 11 мировых первенствах (впервые в 1958 году как сборная СССР)».

Кроме того, в ЦРУ оценили ВВП на душу населения в России по состоянию на 2017 год в 27,9 тыс. долларов.