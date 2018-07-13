Дональд Трамп заявил о негативных последствиях «мягкого» Brexit

Британское правительство, как отмечает AFP , представило в четверг подробности своего плана относительно будущих отношений между Великобританией и ЕС после Brexit, который официально наступит менее чем через девять месяцев в марте 2019 года. Стороны планируют создать новую «зону свободной торговли товарами». При этом Лондон обязуется соблюдать свод торговых и таможенных правил европейского сообщества, что дало повод многим евроскептикам во главе с уволенным Мэй другом Трампа, экс-министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном , говорить о том, что Альбион фактически «становится колонией ЕС».

Западные СМИ и оппоненты Мэй открыто называют интервью Трампа «пощечиной главе британской исполнительной власти», которая находится в крайне непростых отношениях с влиятельными членами своей консервативной партии, разделенной на сторонников и противников Brexit. Масла в огонь подлило то, что интервью появилось на сайте таблоида в четверг прямо перед торжественным ужином, которая Мэй давала в честь президента США и его супруги в Бленхейме, около Оксфорда, где родился Уинстон Черчилль , большим поклонником которого является Дональд Трамп. Депутат от лейбористов Фил Уилсон, которого цитирует ВВС, сказал, что «Мэй возлагала все свои надежды на сделку с Дональдом Трампом, но вместо этого президент США явно поддержал и укрепил позиции тех, кто выступает за катастрофическую сделку с Brexit.

Британскому премьеру наверняка сообщили о том, что Трамп снова лестно отозвался о Борисе Джонсоне, заявив, что тот может стать „великим премьер-министром“. „Я думаю, что у него есть все, что нужно для этого“, — сказал американский лидер в интервью.

За день до визита, со ссылкой на посла США в Великобритании, появилась информация о том, что Трамп намерен подписать некое углубленное торгово-экономическое соглашение между Лондоном и Вашингтоном. Но сейчас заключение подобных договоренностей оказывается под вопросом. Впрочем, обо всем этом будут говорить Трамп и Мэй во время их встречи в загородной резиденции британских премьеров в пятницу.

Атмосферу визита Трампа могут „отравить“ идущие по нарастающей массовые акции протеста, участники которых крайне недовольны политикой и „барским“ поведением американского президента. В пятницу самое масштабное протестное мероприятие состоится на Трафальгарской площади, где соберутся не менее 50 тысяч человек.