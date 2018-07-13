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Дональд Трамп заявил о негативных последствиях «мягкого» Brexit
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Дональд Трамп заявил о негативных последствиях «мягкого» Brexit 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
«Если они заключат такое соглашение, мы будем иметь дело с Европейским союзом вместо того, чтобы иметь дело с Соединенным Королевством. Он (этот план), вероятно, убьет соглашение, которое Лондон хочет заключить с Вашингтоном», — пояснил американский лидер. Глава Белого дома прямо заявил, что в случае, если британское правительство заключит такое соглашение с ЕС, то «сделка с Соединенными Штатами, вероятно, не произойдет». Он выразил сожаление тем, что Тереза Мэй «оказалась непослушной» и не вняла его советам по ужесточению переговоров с Брюсселем. «Я сказал ей, как это (заключить сделку с ЕС) сделать. Она захотела пойти по другому пути», — добавил Трамп. Он сказал, что разочаровался в Евросоюзе, потому что «они (европейские чиновники) несправедливо относились к США в вопросах торговли».
Британское правительство, как отмечает AFP, представило в четверг подробности своего плана относительно будущих отношений между Великобританией и ЕС после Brexit, который официально наступит менее чем через девять месяцев в марте 2019 года. Стороны планируют создать новую «зону свободной торговли товарами». При этом Лондон обязуется соблюдать свод торговых и таможенных правил европейского сообщества, что дало повод многим евроскептикам во главе с уволенным Мэй другом Трампа, экс-министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, говорить о том, что Альбион фактически «становится колонией ЕС».
Западные СМИ и оппоненты Мэй открыто называют интервью Трампа «пощечиной главе британской исполнительной власти», которая находится в крайне непростых отношениях с влиятельными членами своей консервативной партии, разделенной на сторонников и противников Brexit. Масла в огонь подлило то, что интервью появилось на сайте таблоида в четверг прямо перед торжественным ужином, которая Мэй давала в честь президента США и его супруги в Бленхейме, около Оксфорда, где родился Уинстон Черчилль, большим поклонником которого является Дональд Трамп. Депутат от лейбористов Фил Уилсон, которого цитирует ВВС, сказал, что «Мэй возлагала все свои надежды на сделку с Дональдом Трампом, но вместо этого президент США явно поддержал и укрепил позиции тех, кто выступает за катастрофическую сделку с Brexit.
Британскому премьеру наверняка сообщили о том, что Трамп снова лестно отозвался о Борисе Джонсоне, заявив, что тот может стать „великим премьер-министром“. „Я думаю, что у него есть все, что нужно для этого“, — сказал американский лидер в интервью.
Даунинг-стрит не прокомментировал заявления Трампа. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент Трамп „очень любит и уважает премьер-министра Мэй“, добавив, что он „никогда не говорил о ней ничего плохого“.
За день до визита, со ссылкой на посла США в Великобритании, появилась информация о том, что Трамп намерен подписать некое углубленное торгово-экономическое соглашение между Лондоном и Вашингтоном. Но сейчас заключение подобных договоренностей оказывается под вопросом. Впрочем, обо всем этом будут говорить Трамп и Мэй во время их встречи в загородной резиденции британских премьеров в пятницу.
Атмосферу визита Трампа могут „отравить“ идущие по нарастающей массовые акции протеста, участники которых крайне недовольны политикой и „барским“ поведением американского президента. В пятницу самое масштабное протестное мероприятие состоится на Трафальгарской площади, где соберутся не менее 50 тысяч человек.
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