В Брюсселе пройдут переговоры руководства Евросоюза и Украины

Реформы и энергетика

Как ожидается, ЕС поднимет на переговорах вопрос сохранения темпов реализации реформ на Украине в законодательной сфере и борьбе с коррупцией, приватизации и реформирования госпредприятий, энергетике, в избирательной сфере, учитывая предстоящие в 2019 году выборы. Планируется, в частности, обсудить приоритеты сотрудничества на 2018 год.

В дополнение к вопросам, которые ЕС ранее уже регулярного поднимал в контактах с Украиной — децентрализации, реформы госуправления, развития контролируемых Киевом районов, которые были затронуты конфликтом, новые приоритеты будут включать также темы энергоэффективности, прав человека и прогресса в реализации соглашения об ассоциации.

В «экономической части» переговоров могут быть затронуты вопросы, связанные с поставками газа, реализации проекта «Северный поток-2», при этом подписание меморандума о взаимопонимании по новому пакету макрофинансовой помощи ЕС Украине в объеме 1 миллиарда евро на саммите не планируется.

Донбасс и минские соглашения

Значительную часть переговоров, как ожидается, займут внешнеполитические вопросы, в том числе затрагивающие ситуацию на востоке Украины. Как сообщил в преддверии переговоров источник в структурах ЕС, будет дана «оценка выполнению минских соглашений и подтверждена полная поддержка дипломатическим усилиям, предпринимаемым в рамках „нормандского формата“ и трехсторонней контактной группы».

Заявление по итогам переговоров ЕС и Украины 9 июля может содержать слова о необходимости выполнения минских соглашений «всеми сторонами». Ранее ЕС продлил экономические санкции против РФ еще на полгода, мотивировав это тем, что прогресса в выполнении «Минска-2» нет.

Решение было оформлено в течение недели и до начала переговоров с Украиной и саммита НАТО , хотя формально для процедурных вопросов оставалось время до конца июля. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, а также указывала, что вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.

В Евросоюзе не ожидают, что планируемые 16 июля переговоры лидеров США и РФ окажут влияние на подготовку саммита ЕС-Украина, и отмечают, что позиции ЕС и США по Украине остаются прежними. «Мы не ожидаем, что переговоры, о которых вы говорите, окажут прямой эффект на подготовку нашего саммита», — сказал ранее источник в структурах ЕС на просьбу прокомментировать, какой планируемые 16 июля в Хельсинки переговоры могут послать «месседж» для переговоров с Украиной.

Представители ЕС также не видят в двусторонних контактах с США каких-либо изменений позиции по украинской тематике, заявил ранее высокопоставленный источник в структурах ЕС. «Основа для отношений ЕС с Украиной, как в двустороннем измерении, так и в вопросах солидарности с Украиной в связи с ситуацией на востоке страны предельно ясная, она не изменилась. Мы не видели, и у меня нет никаких указаний об изменении США позиции, когда на консультациях европейских и американских представителей затрагивается украинский вопрос, обсуждение, конечно, происходит на единых позициях», — сказал он.

ЕС также планирует обсудить с Украиной на переговорах 9 июля вопросы участия в усилиях по восстановлению ситуации на востоке страны и перспективы реализации программы социально-экономического развития, сообщил источник, отметив, что «ЕС вновь подтвердит свою поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и намерение играть важную роль в усилиях по восстановлению, как только ситуация в регионе это позволит».

Закон об образовании и права человека

Не останутся без внимания и вопросы, связанные с законом об образовании и соблюдении прав национальных меньшинств. Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

"Вопрос (языковых меньшинств) обсуждается между ЕС и Украиной не в первый раз, и я думаю, что общая позиция, которую ЕС высказывает по этому вопросу, будет снова озвучена", — сообщил ранее на неделе журналистам источник в структурах ЕС. «Мы видим необходимость в законодательстве, которое соблюдает права человека и национальных сообществ и основано на полном выполнении рекомендаций Венецианской комиссии. Я уверен, это пункт будет присутствовать», — добавил он.

Предполагается, что на саммите ЕС-Украина будут затронуты также вопросы соблюдения прав человека, в том числе журналистов. Отдельным пунктом повестки, как ожидается, станут вопросы сотрудничества в сфере кибербезопасности и противодействию так называемым «гибридным угрозам».