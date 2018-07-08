Трамп будет торговаться за Крым 

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ
Дональд Трамп готов продать признание Крыма России. Но вот готов ли Путин его покупать?
Менее 10 дней осталось до исторического (вне зависимости от его исхода) саммита между Путиным и Трампом. Саммита, на котором российский и американский президенты обсудят все вопросы, в том числе и крымский.
Официальная позиция России проста — Крым не может быть темой для обсуждения, поскольку является неотъемлемой частью Российской Федерации. Однако стороны и не будут обсуждать меры по реинтеграции Крыма в Украину — все (и тем более прагматик Трамп) понимают, что это физически невозможно. Реальной темой станут санкции, введенные США против Крыма. И эту тему Москва обсуждать готова. Вопрос в том, готовы ли американцы?
Чужой ребенок
Трамп готов и об этом он уже отчаянно сигнализирует Москве несколько месяцев. Трамп признает, что Россия вложила «серьезные средства» в модернизацию полуострова (привет всем, кто кричит об «оккупационном режиме», а также о нещадной эксплуатации и притеснении местных жителей). А также отвечает «посмотрим» на вопрос о том, готов ли признать переход Крыма в состав РФ.
Зачем Трампу это нужно? Ну, во-первых, он ставит во главу угла американские национальные интересы, а они не подразумевают защиты украинской операции «Майдан». Она уже принесла все возможные дивиденды в лице разрыва российско-украинских и российско-европейских отношений и дальнейшее инвестирование в нее бесперспективно. Даже в какой-то степени опасно — неконтролируемый украинский режим (а он именно неконтролируем — разговоры о том, что Порошенко делает все по звонку из Вашингтона безосновательны, поскольку внутренняя политика на Украине идет в логике предвыборной кампании) может своими действиями вывести США на прямой военный конфликт с Москвой. Ровно так, как это едва не сделали сирийские боевики.
И ладно бы тут еще была какая-то личная симпатия Трампа к украинскому делу (какова была у Обамы к своему, по сути, детищу), но и ее нет. Нынешний американский президент, судя по его действиям и поведению его протокола в ходе вынужденных встреч с украинскими деятелями, испытывает к ним глубокое презрение. Возможно, потому что киевские всячески помогали Хиллари Клинтон топить республиканского кандидата в ходе выборов, сливая компромат на его сотрудников. «Большая ошибка», как любит говорить Трамп, за которую Киев расплачивается по сей день.
Конкуренты, но не враги
Во-вторых, эти же национальные интересы диктуют необходимость налаживания отношений с Россией. Конфликт с Москвой ради самого конфликта (чем и занималась администрация Обамы) стоит Вашингтону слишком дорого. Как верно отмечал сенатор Ричард Шелби (глава делегации прибывших в Москву членов Конгресса), «мы можем быть конкурентами, собственно, таковыми мы и являемся, но нам необязательно быть врагами. У нас в мире есть общие интересы, над реализацией которых мы можем работать вместе». Это сдерживание амбиций Ирана с Китаем (куда Москва сейчас вынужденно разворачивается, усиливая тем самым американских противников), нераспространение и борьба с терроризмом. И — что самое главное — мировой неолиберальный порядок. Трамп борется с ним ровно так же, как и Путин.
В рамках кампании по нормализации отношений с Россией Трамп даже сигнализирует о готовности обсуждать все постсоветское пространство. Его фраза о том, что «Крым российский, потому что там говорят по-русски», можно трактовать, как готовность американского президента признать «российский мир», то есть сферу влияния России на постсоветском пространстве. И это не шальные слова — ровно такова была позиция Трампа и в ходе предвыборной кампании в США. Он, видимо, понимал, что перезагрузка при Обаме провалилась именно потому, что Америка отказывалась признать за Россией статус равновеликой державы и уважать ее региональные интересы. Также он понимал, что львиная доля проблем в российско-американских отношениях (проблем, которые сейчас США ой как не нужны) связаны именно с антироссийской активностью Вашингтона на постсоветском пространстве.
Причем у Трампа есть универсальная формула для оправдания любых уступок России по постсоветскому пространству и, в частности, Украине. Ведь во всем виноват Обама, который ввязался в поддержку коррумпированных украинских властей, допустил возвращение Крыма России. Теперь же лишить Москву полуострова уже физически невозможно без большой войны. А значит, нужно быть прагматичным и признать реальность на выгодных для США условиях, как, например, ранее США приняли реальность в виде ядерных Индии и Пакистана.
Пока не партнер
Почему тогда Россия не пойдет с ним на сделку, по крайней мере в вопросе признания Крыма? Во-первых, потому, что Трамп (понимая важность крымской и украинской тем для Москвы и будучи бизнесменом) заломит за признание очень большую цену.
Например, на Ближнем Востоке он может попросить не только помочь не допустить иранского доминирования в Сирии (на что Москва, в общем-то, согласна — это и в ее интересах), но и помочь в целом сдерживать Иран в регионе. А это уже не соответствует российским позициям — Кремль сотрудничает с Тегераном, поддерживает его позицию в ядерной сделке и вообще не заинтересован участвовать в каких-то стратегических антииранских кампаниях.
Кроме того, Трамп может попросить помощи в сдерживании КНР, что опять же не в интересах России. Кремль готов диверсифицировать свои отношения с Китаем за счет укрепления связей с Японией и Южной Кореей (союзниками США), а также за счет нормализации отношений с ЕС, но играть против Пекина Москва ни за какие коврижки не станет. Даже в Средней Азии, где у нее сильные позиции.
Во-вторых, и это более важно, прагматизм Трампа не разделяют в Конгрессе. Даже его однопартийцы республиканцы. «Признание Крыма частью России подорвет правовые основы международного порядка, который был создан благодаря американскому лидерству, позволил демократии развиваться по всему миру и сделал Америку безопаснее для ее граждан», — заявил глава комитета по международным делам Сената Боб Коркер. А если Конгресс не согласен с переходом Крыма в состав России, то любые признания Трампа будут лишь словами американского президента и не приведут к снятию санкций. А значит, их цена резко снижается.
Возможно, позиция Конгресса изменится после ноябрьских выборов в том случае, если (ЕСЛИ) Трамп сумеет провести туда своих людей. Пока же заключать какие-то сделки по Крыму Москве смысла нет. Как и торопиться в этом вопросе, ведь время играет на Россию. Крым развивается, трансатлантическое единство рушится (ослабляя тем самым и ЕС, и США), украинский режим продолжает гнить. Мы подождем.