Трамп будет торговаться за Крым

Менее 10 дней осталось до исторического (вне зависимости от его исхода) саммита между Путиным и Трампом. Саммита, на котором российский и американский президенты обсудят все вопросы, в том числе и крымский.

Официальная позиция России проста — Крым не может быть темой для обсуждения, поскольку является неотъемлемой частью Российской Федерации. Однако стороны и не будут обсуждать меры по реинтеграции Крыма в Украину — все (и тем более прагматик Трамп) понимают, что это физически невозможно. Реальной темой станут санкции, введенные США против Крыма. И эту тему Москва обсуждать готова. Вопрос в том, готовы ли американцы?

Чужой ребенок

Трамп готов и об этом он уже отчаянно сигнализирует Москве несколько месяцев. Трамп признает, что Россия вложила «серьезные средства» в модернизацию полуострова (привет всем, кто кричит об «оккупационном режиме», а также о нещадной эксплуатации и притеснении местных жителей). А также отвечает «посмотрим» на вопрос о том, готов ли признать переход Крыма в состав РФ.

Зачем Трампу это нужно? Ну, во-первых, он ставит во главу угла американские национальные интересы, а они не подразумевают защиты украинской операции «Майдан». Она уже принесла все возможные дивиденды в лице разрыва российско-украинских и российско-европейских отношений и дальнейшее инвестирование в нее бесперспективно. Даже в какой-то степени опасно — неконтролируемый украинский режим (а он именно неконтролируем — разговоры о том, что Порошенко делает все по звонку из Вашингтона безосновательны, поскольку внутренняя политика на Украине идет в логике предвыборной кампании) может своими действиями вывести США на прямой военный конфликт с Москвой. Ровно так, как это едва не сделали сирийские боевики.

И ладно бы тут еще была какая-то личная симпатия Трампа к украинскому делу (какова была у Обамы к своему, по сути, детищу), но и ее нет. Нынешний американский президент, судя по его действиям и поведению его протокола в ходе вынужденных встреч с украинскими деятелями, испытывает к ним глубокое презрение. Возможно, потому что киевские всячески помогали Хиллари Клинтон топить республиканского кандидата в ходе выборов, сливая компромат на его сотрудников. «Большая ошибка», как любит говорить Трамп, за которую Киев расплачивается по сей день.

Конкуренты, но не враги

Во-вторых, эти же национальные интересы диктуют необходимость налаживания отношений с Россией. Конфликт с Москвой ради самого конфликта (чем и занималась администрация Обамы ) стоит Вашингтону слишком дорого. Как верно отмечал сенатор Ричард Шелби (глава делегации прибывших в Москву членов Конгресса), «мы можем быть конкурентами, собственно, таковыми мы и являемся, но нам необязательно быть врагами. У нас в мире есть общие интересы, над реализацией которых мы можем работать вместе». Это сдерживание амбиций Ирана Китаем (куда Москва сейчас вынужденно разворачивается, усиливая тем самым американских противников), нераспространение и борьба с терроризмом. И — что самое главное — мировой неолиберальный порядок. Трамп борется с ним ровно так же, как и Путин.

В рамках кампании по нормализации отношений с Россией Трамп даже сигнализирует о готовности обсуждать все постсоветское пространство. Его фраза о том, что «Крым российский, потому что там говорят по-русски», можно трактовать, как готовность американского президента признать «российский мир», то есть сферу влияния России на постсоветском пространстве. И это не шальные слова — ровно такова была позиция Трампа и в ходе предвыборной кампании в США. Он, видимо, понимал, что перезагрузка при Обаме провалилась именно потому, что Америка отказывалась признать за Россией статус равновеликой державы и уважать ее региональные интересы. Также он понимал, что львиная доля проблем в российско-американских отношениях (проблем, которые сейчас США ой как не нужны) связаны именно с антироссийской активностью Вашингтона на постсоветском пространстве.

Причем у Трампа есть универсальная формула для оправдания любых уступок России по постсоветскому пространству и, в частности, Украине. Ведь во всем виноват Обама, который ввязался в поддержку коррумпированных украинских властей, допустил возвращение Крыма России. Теперь же лишить Москву полуострова уже физически невозможно без большой войны. А значит, нужно быть прагматичным и признать реальность на выгодных для США условиях, как, например, ранее США приняли реальность в виде ядерных Индии и Пакистана

Пока не партнер

Почему тогда Россия не пойдет с ним на сделку, по крайней мере в вопросе признания Крыма? Во-первых, потому, что Трамп (понимая важность крымской и украинской тем для Москвы и будучи бизнесменом) заломит за признание очень большую цену.

Например, на Ближнем Востоке он может попросить не только помочь не допустить иранского доминирования в Сирии (на что Москва, в общем-то, согласна — это и в ее интересах), но и помочь в целом сдерживать Иран в регионе. А это уже не соответствует российским позициям — Кремль сотрудничает с Тегераном , поддерживает его позицию в ядерной сделке и вообще не заинтересован участвовать в каких-то стратегических антииранских кампаниях.

Кроме того, Трамп может попросить помощи в сдерживании КНР, что опять же не в интересах России. Кремль готов диверсифицировать свои отношения с Китаем за счет укрепления связей с Японией Южной Кореей (союзниками США), а также за счет нормализации отношений с ЕС , но играть против Пекина Москва ни за какие коврижки не станет. Даже в Средней Азии, где у нее сильные позиции.

Во-вторых, и это более важно, прагматизм Трампа не разделяют в Конгрессе. Даже его однопартийцы республиканцы. «Признание Крыма частью России подорвет правовые основы международного порядка, который был создан благодаря американскому лидерству, позволил демократии развиваться по всему миру и сделал Америку безопаснее для ее граждан», — заявил глава комитета по международным делам Сената Боб Коркер . А если Конгресс не согласен с переходом Крыма в состав России, то любые признания Трампа будут лишь словами американского президента и не приведут к снятию санкций. А значит, их цена резко снижается.

Возможно, позиция Конгресса изменится после ноябрьских выборов в том случае, если (ЕСЛИ) Трамп сумеет провести туда своих людей. Пока же заключать какие-то сделки по Крыму Москве смысла нет. Как и торопиться в этом вопросе, ведь время играет на Россию. Крым развивается, трансатлантическое единство рушится (ослабляя тем самым и ЕС, и США), украинский режим продолжает гнить. Мы подождем.