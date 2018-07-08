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В посольстве иронично прокомментировали публикацию ЦРУ о географических данных России

В ЛДПР прокомментировали сообщения СМИ об инциденте с депутатом Жигарёвым

Вице-премьер Италии намерен встретиться с Путиным в ходе поездки на финал ЧМ-2018 по футболу