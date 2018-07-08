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Лебедев — о словах Виды: Россия выше этих мелких интриг
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Депутат Лебедев — о словах Виды: Россия выше этих мелких интриг 

RT на русском 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал скандирование «Слава Украине!» со стороны защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и тренера Огнена Вукоевича после победы над национальной командой России в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
«Я не думаю, что российская сторона будет что-то делать по дисквалификации Виды. Мы выше этих мелких интриг. А рассмотреть этот случай — это прямая обязанность Международной федерации футбола (ФИФА)», — цитирует Лебедева Sport24.
Ранее сообщалось, что ФИФА может дисквалифицировать хорватского футболиста за лозунг «Слава Украине».
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