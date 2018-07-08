Клинцевич раскритиковал учения США и Украины

Отношение РФ к учениям США и Украины в Черном море резко негативное, они ухудшают военно-политическую ситуацию в регионе и не являются хорошим фоном для предстоящей встречи лидеров России и США в Хельсинки, заявил сенатор Франц Клинцевич.
Флагманский корабль Шестого флота США USS Mount Whitney 7 июля вошел в Черное море для украино-американских учений Sea Breeze, сообщается в заявлении военно-морских сил США в Европе в Twitter.
"Отношение России к этим учениям в Черном море может быть только резко негативным. Нет, никакой опасности для нас они не представляют: все жестко отслеживается в режиме онлайн, и при необходимости соответствующая реакция последует незамедлительно. Однако учения, несомненно, ухудшают общую военно-политическую ситуацию в регионе, провоцируя Киев на непродуманные действия, создавая у него иллюзию определенной вседозволенности", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
Кроме того, отметил сенатор, американо-украинские учения проводятся за неделю до саммита Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки, которого "очень многие в мире ждут с большой надеждой". "Не думаю, что учения создают хороший фон для этого саммита", — заявил он.