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Межпарламентский диалог России и США возобновляется
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Межпарламентский диалог России и США возобновляется 

News.ru 15 часов назад
Диалог между парламентариями России и США возобновляется, сообщает глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. Такое заявление он сделал по итогам встречи с американской делегацией в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине.
«Межпарламентскиий диалог возобновляется, вторая встреча вслед за недавним визитом в Москву делегации американских республиканцев», — сказал Слуцкий.
Группа американских парламентариев прибыла в Россию 30 июня. В рамках визита делегаты встретились с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, а также российскими сенаторами и депутатами Госдумы. Позже спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил о вероятности совершить ответный визит в США российской парламентской делегацией осенью этого года.
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