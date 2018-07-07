Межпарламентский диалог России и США возобновляется 

Диалог между парламентариями России и США возобновляется, сообщает глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. Такое заявление он сделал по итогам встречи с американской делегацией в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине.
«Межпарламентскиий диалог возобновляется, вторая встреча вслед за недавним визитом в Москву делегации американских республиканцев», — сказал Слуцкий.
Группа американских парламентариев прибыла в Россию 30 июня. В рамках визита делегаты встретились с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, а также российскими сенаторами и депутатами Госдумы. Позже спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил о вероятности совершить ответный визит в США российской парламентской делегацией осенью этого года.