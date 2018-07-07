Польский депутат похвалил Москву и раскритиковал собственную страну, которая, по его словам, имеет «общие корни» с Россией.

Депутат Сейма Польши и отец действующего премьер-министра соседней страны Корнель Моравецкий убежден, что Украина — это якобы очень разделенная страна. Об этом он сказал в интервью российским журналистам, несмотря на тот факт, что Россия оккупировала украинский Крым и часть Донбасса, пишет Gazeta Wyborcza.

«Вижу, что украинцы — народ очень сильно разделенный. Восток Украины более тяготеет к России, чем к Киеву или Варшаве . Это нормально», — сказал Моравецкий-старший.

Он также добавил, что его «очень разочаровали» попытки украинской власти ограничить изучение русского языка.

«Мы должны громко это критиковать, но я что-то не слышал такой критики украинского поведения со стороны Польши», — сказал польский депутат.

Вместе с тем, польский депутат взялся критиковать даже свою страну и собственного сына за нежелание сблизиться с Россией. По его мнению, то, что Варшава не поздравила Владимира Путина с победой на так называемых «выборах», было ошибкой.

«Знаю, что запланирована встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, и недоумеваю, почему президент Трамп может встречаться с Путиным, а президент Польши Дуда даже не пытался найти общий язык в этом вопросе с российским коллегой», — сказал Моравецкий-старший.