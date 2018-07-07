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МГИК принял решение в отношении не предоставивших документы кандидатов в мэры
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МГИК принял решение в отношении не предоставивших документы кандидатов в мэры 

Российская Газета 21 час назад
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В связи с непредоставлением документов на регистрацию Мосгоризбирком принял решение о признании утратившими статус кандидатов в отношении Сергея Митрохина (партия «Яблоко»), журналиста Антона Кузнецова-Красовского, фермера Германа Стерлигова, главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина, а также большинства других граждан, выдвигавшихся кандидатами.
Всего заявляли о своем намерении баллотироваться на пост мэра столицы 33 кандидата. Среди них также Денис Ганич (от регионального отделения политической партии «Национальный курс»), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, Илья Баков (от Монархической партии), Михаил Бутримов (от партии «Российский общенародный союз»), Ильдар Резяпов (от «Партии ветеранов России»), председатель Конституционного комитета КА Алексей Назаров, безработный Владислав Бузаров, гендиректор ООО «НИТЭК» Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, лидер партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин, электромонтер МГТУ «Станкин» Александр Горлов, Ярослав Сидоров (от партии «Коммунисты России»), завсектором ФГУП «ВНИИсистем» Валерий Ручнов, музыкант Сергей «Паук» Троицкий и пенсионер Александр Романов.
Пятеро кандидатов еще до завершения приема документов сняли свои кандидатуры, написав на этот счет заявления в Мосгоризбирком. Таким образом поступили руководитель центрального штаба Национально-освободительного движения Максим Славин, Сираждин Рамазанов (от Социал-демократической партии России), сотрудник ООО «Газпром информ» Александр Милованкин, Станислав Полищук (от «Партии социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу»), Сергей Ревин (Российская экологическая партия «Зеленые»).
Список претендентов в мэры Москвы, получивших официальный статус кандидатов и внесенных в избирательный бюллетень, станет известен 13 июля. Пока на это претендуют пятеро — самовыдвиженец Сергей Собянин, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярёв (ЛДПР), Михаил Балакин (партия «Союз горожан») и Илья Свиридов (партия «Справедливая Россия»).
Помимо этого, на заседании Мосгоризбиркома было принято решение об отказе в регистрации кандидатами в мэры Москвы самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову, а также кандидату от партии «Гражданская инициатива» Дмитрию Гудкову.
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